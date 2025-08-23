3 مرشحين بالقائمة النهائية لرئاسة جامعة أسيوط الأهلية

كتب – عمر صبري:

أعلنت لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية كل من الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، عن القائمة النهائية للمرشحين لتولي رئاسة جامعة أسيوط الأهلية، وجاءت كالتالي:

محمد سيد مجد إبراهيم – أستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط، ورئيس جامعة سوهاج سابقًا.

رءوف مجد حسن عبد الرحيم – القائم بعمل النائب الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية، وعميد كلية الهندسة سابقًا.

إيهاب فوزي عبده مصطفى – المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط.

