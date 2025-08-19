بالأسماء.. 51 مرشحًا لرئاسة 5 جامعات أهلية

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، القوائم المبدئية للمرشحين لشغل منصب رئيس خمس جامعات أهلية، هي: جامعة المنصورة الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وضمت القائمة المبدئية للمتقدمين لرئاسة جامعة جنوب الوادي الأهلية سبعة مرشحين، بينما شملت قائمة جامعة أسيوط الأهلية ثلاثة مرشحين، في حين بلغ عدد المتقدمين لرئاسة جامعة شرق بورسعيد الأهلية ثمانية عشر مرشحًا. أما قائمة جامعة الزقازيق الأهلية فقد اشتملت على عشرة مرشحين، فيما تضمنت قائمة جامعة المنصورة الأهلية ثلاثة عشر مرشحًا، ليصل إجمالي عدد المرشحين في هذه المرحلة إلى 51 مرشحًا، تمهيدًا للمرحلة التالية من إجراءات الاختيار.

يُذكر أن مجلس الجامعات الأهلية شكّل لجنة لاختيار رؤساء الجامعات برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأسبق ووزير الصحة الأسبق، وتضم في عضويتها كلًا من: الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق، إضافة إلى ممثل عن مجلس الجامعة وآخر عن مجلس الأمناء.

وللاطلاع على القوائم المبدئية كاملة يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس الجامعات الأهلية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

