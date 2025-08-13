كتب- عمر صبري:

كشفت جامعة حلوان، تفاصيل برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI بكلية التجارة وإدارة الأعمال يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يؤهل الخريجين للريادة في القطاع المالي محليًا ودوليًا.

البرنامج يمنح درجة البكالوريوس في تخصص الأسواق والمنشآت المالية، ويتميز بمحتوى دراسي يجمع بين أحدث النظريات العلمية وأهم المهارات العملية المطلوبة في الأسواق المالية.

كما أن تصميم المقررات يعكس احتياجات سوق العمل في مجالات البنوك، البورصة، التأمين، والصرافة، مع التركيز على التفاعل المباشر مع بيئات العمل الواقعية من خلال التدريب العملي وورش العمل، ويأهل طلاب البرنامج للحصول على الشهادات الدولية المرموقة مثل CFA.

يعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة ويجب أن يجتاز الطالب 129 ساعة، ويُقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين رئيسيين، مع إمكانية إضافة فصل صيفي اختياري.

وتُقدم المقررات الدراسية باللغة الإنجليزية، ويُحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس من كليتي التجارة والاقتصاد، إلى جانب خبراء متخصصين من كبرى المؤسسات المالية.

من أبرز مميزات البرنامج أنه يدمج الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، حيث يُتيح للدارسين فرصًا للتدريب داخل المؤسسات المالية، ويستفيدون من بنية تحتية متميزة تشمل معامل حاسبات وقاعات دراسية مجهزة، إلى جانب أول قاعة محاكاة للبورصة على مستوى الجامعات المصرية، بما يعزز مهارات التحليل المالي والتعامل مع الأسواق الواقعية.

خريج برنامج FMI يتمتع بفرص متعددة في مجالات: المصارف والبنوك، البورصة والأسواق المالية، شركات التأمين، الوساطة المالية، إدارة المحافظ، التحليل المالي والفني، التقييم الاقتصادي، الإدارات المالية للمؤسسات، وغيرها من القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مما يجعل هذا التخصص أحد أكثر البرامج توافقًا مع متطلبات الاقتصاد العصري.

