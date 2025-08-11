كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنظاميها "الحديث والقديم" بلغ (271980) طالباً، موزعين بواقع (235065) طالباً من الشعب العلمية، و(36915) طالباً من الشعبة الأدبية، في حين بلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم خلال هذه المرحلة (15338) طالبًا.

وأضافت وزارة التعليم العالي، أن عمليات الفرز لرغبات طلاب المرحلة الثانية أسفرت عن ترشيح 228326 في كليات جامعية، و270712 لمعاهد.

وأوضحت أنه استنفد 1268 طالبًا وطالبة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية رغباتهم، بسبب إدراجهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإعادة تسجيل رغبات تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

وأكدت أنه تم ترشيح الطلاب بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة، بانتهاء هذه المرحلة، يكون قد تم توزيع 364946 طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.

وتابعت: سيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب حيث سترسل الكشوف النهائية بأسماء الطلاب إلى الكليات والمعاهد بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، لبدء إجراءات القيد.

