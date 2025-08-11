إعلان

تنسيق المرحلة الثانية: 15 ألف تخلفوا عن تسجيل الرغبات.. وهذا موعد القيد بالجامعات

10:27 م الإثنين 11 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنظاميها "الحديث والقديم" بلغ (271980) طالباً، موزعين بواقع (235065) طالباً من الشعب العلمية، و(36915) طالباً من الشعبة الأدبية، في حين بلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم خلال هذه المرحلة (15338) طالبًا.

وأضافت وزارة التعليم العالي، أن عمليات الفرز لرغبات طلاب المرحلة الثانية أسفرت عن ترشيح 228326 في كليات جامعية، و270712 لمعاهد.

وأوضحت أنه استنفد 1268 طالبًا وطالبة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية رغباتهم، بسبب إدراجهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإعادة تسجيل رغبات تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

وأكدت أنه تم ترشيح الطلاب بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة، بانتهاء هذه المرحلة، يكون قد تم توزيع 364946 طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.

وتابعت: سيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب حيث سترسل الكشوف النهائية بأسماء الطلاب إلى الكليات والمعاهد بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، لبدء إجراءات القيد.

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم: تسليم الكتب للمدارس فورًا وتوفير المقررات الدراسية نهاية الشهر

تنسيق جامعة القاهرة الأهلية.. رسميًّا رابط التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنسيق المرحلة الثانية موعد القيد بالجامعات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم وزارة التعليم العالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم" تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية