جامعة القاهرة تستقبل 14 ألف حالة مرضية خلال عيد الأضحى المبارك

كتب - عمر صبري:

واصلت مستشفيات جامعة القاهرة استقبال الحالات المرضية طوال فترة وقفة عيد الأضحى وحتى ثالث أيام العيد، حيث بلغ عدد المرضى الذين تم تقديم الخدمات لهم نحو 14,760 حالة، شملت الكشف الطبي، إجراء الأشعة والتحاليل، والعمليات الجراحية، على مدار الساعة وبحضور كامل الفرق الطبية والتمريضية.

وأظهر تقرير تلقاه رئيس الجامعة من عميد كلية الطب أن مستشفيات الجامعة استقبلت 4,488 حالة طوارئ، وأجرت نحو 657 عملية جراحية كبرى وصغرى، إضافة إلى إجراء 9,615 تحليلًا وأشعة متنوعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جميع الحالات التي ترددت على المستشفيات تم تقديم العلاج المناسب لها، مع صرف الأدوية اللازمة، وحجز الحالات التي استدعت ذلك في الأقسام الداخلية، وذلك بعد التشخيص والفحص الدقيق من قبل الكوادر الطبية وأطقم التمريض المنتشرة طوال فترة إجازة العيد.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أنه تم تعزيز أعداد الأطباء المناوبين في أقسام الاستقبال والطوارئ استعدادًا لأي ظروف طارئة خلال إجازة العيد، كما تم تجهيز غرف العمليات بأعلى مستوى، والتأكد من توفر الأدوية في صيدليات الطوارئ، وكميات كافية من أكياس الدم لجميع الفصائل، بالإضافة إلى تقديم الأشعة والتحاليل للمرضى على مدار الساعة.

وأشار إلى جهود الفرق الطبية وأطقم التمريض في التعامل مع جميع الحالات، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى.

وكان رئيس جامعة القاهرة قد وجّه بضرورة رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى في جميع مستشفيات الجامعة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الأضحى، وضمان قبول الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء لحالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، في إطار حرص الجامعة على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

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