كتب- عمر صبري:

يعقد معهد البحوث الطبية مؤتمره السنوي السابع عشر يومي 17 و18 يونيو 2025 بمقر المركز القومي للبحوث، تحت شعار: "من الرؤية إلى الواقع.. لغدٍ بصحة أفضل"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتورة عبير نور الدين، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية.

يتناول المؤتمر موضوعات طبية محورية تشمل: كيفية التقدُّم في العمر بنمط حياة صحي، وصحة الأطفال والمراهقين، والحد من تزايد معدلات الولادة القيصرية، والأمراض المزمنة والوبائية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب، وأحدث المستجدات في علم الأورام، والابتكارات الحديثة في مجالات التشخيص والعلاج، إلى جانب دور العلوم الجينية والمعملية الطبية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق أقصى استفادة من البحث العلمي ضمن رؤية مصر 2030.

ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار الأساتذة والمتخصصين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الطبية المدنية والعسكرية.

تُعقد يوم 16 يونيو ورش عمل متخصصة في عدد من الموضوعات، كما تشهد الجلسة الافتتاحية تكريم الإعلامي والروائي عصام يوسف، صاحب فكرة ومقدم برنامج "العباقرة"، لاختياره الشخصية الأكثر تأثيرًا في مجالات العلم والمعرفة والثقافة لعام 2025.

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