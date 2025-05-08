طب عين شمس: 5 خطوات لضمان نظافة الأيدى بعد غسليها

كتب- عمر صبري:

نظم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب – جامعة عين شمس، بالتعاون مع رابطة الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالقاهرة، فعاليات الاحتفالية الثالثة للتوعية بأهمية نظافة الأيدي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبقيادة الأستاذة الدكتورة مها حمدي، رئيس القسم ورئيس الرابطة، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

شهدت الفعالية حضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية، إلى جانب نخبة من أساتذة كلية الطب، وممثلين عن وزارتي الصحة والداخلية، وقطاعات مكافحة العدوى من المستشفيات الجامعية والخاصة، فضلًا عن طلاب من مختلف المراحل الدراسية، ومنهم طلاب غير ناطقين بالعربية، وأطباء امتياز وطلاب كلية التمريض.

5 خطوات لغسل اليدين وفق توصيات الصحة العالمية

سلّطت الفعالية الضوء على الخطوات الخمس الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية لغسل الأيدي لضمان أقصى درجات الحماية من الجراثيم والعدوى، باعتبارها من الممارسات الأساسية لضمان سلامة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.

كما تضمنت الاحتفالية جلسات علمية متخصصة شارك فيها خبراء من المنظمة الدولية، وأعضاء هيئة التدريس، وخريجو الدبلومات المهنية في مكافحة العدوى.

وقدم المشاركون عروضًا توعوية ومحاكاة عملية لتطبيق آليات غسل الأيدي السليمة، بالإضافة إلى تجارب معملية تبرز دور هذه الخطوات في القضاء على الميكروبات المسببة للعدوى.

أبرز التوصيات

الالتزام الدقيق بالخطوات الخمس لنظافة الأيدي في جميع المنشآت الصحية.

التأكيد على أن استخدام القفازات لا يُغني عن نظافة اليدين.

توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل المتابعة وتحفيز الممارسين الصحيين.

دعم ثقافة النظافة اليدوية من خلال التحفيز الإيجابي وإبراز قصص النجاح.

تعزيز التعاون بين الكوادر الصحية والقيادات وصناع القرار لضمان استدامة الالتزام.

وخلصت الاحتفالية إلى ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه تطبيق ممارسات النظافة اليدوية اليومية، وذلك عبر تطوير أساليب التدريب والمتابعة، وخلق بيئة داعمة تُرسّخ مبدأ الوقاية أولاً في المنظومة الصحية المصرية.

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