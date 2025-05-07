وزارة الصحة: نسبة التوحد زادت من 1.1% إلى 3.3%.. والسبب مفاجأة

كتب- عمر صبري:

أطلقت كلية الإعلام بجامعة القاهرة فعاليات مؤتمرها الدولي الثلاثين تحت عنوان "الاتصال الصحي وتمكين المجتمعات المعاصرة"، في الفترة من 7 إلى 8 مايو 2025.

وشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة.

وقالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان إن مصر كانت فيما سبق في المركز الثاني في سبل الرعاية الصحية، وأن جهود السنوات العشر الأخيرة تعد فارقة، حيث شهدت إطلاق العديد من المبادرات الرسمية التي ركزت على جهود الرعاية الصحية وتقديمها للمواطنين".

ولفتت إلى ضرورة توجيه الإعلام نحو التثقيف الموجه للمرأة خاصة فيما يتعلق بالإنجاب والحمل، لتجنب الإرهاق البدني والصحي، مع التركيز على ضرورة تقليل الولادة القيصرية غير الضرورية، مشيرة إلى أن 1.5 مليون سيدة تلد ولادة قيصرية بدلاً من الولادة الطبيعية، مما يؤثر سلباً على صحة الطفل، وأن نسبة التوحد زادت من 1.1% إلى 3.3%، موضحة أن الولادة القيصرية غير الضرورية سببا من أسباب ارتفاع نسب التوحد.

وأشارت إلى أن جهود الرعاية الصحية لا يمكن نجاحها إلا عبر توفير إطار من المعلومات التي توجه وتخص الجانب الوقائي لأي مواطن.

ونوهت الألفي إلى أن وزارة الصحة اتجهت إلى تركيز جهودها من علاج الأمراض إلى الوقاية من الأمراض، وأن موازنة وزارة الصحة زادت 4 أضعاف وقد تصل إلى 319 مليار جنيه مستقبلاً.

وأشارت إلى اهتمام وزارة الصحة يشمل كافة الشرائح العمرية منذ الطفولة حتى الشيخوخة، وذلك لضمان الحفاظ على الخصائص السكانية.

كما أكدت على أن الإعلام يحتاج إلى أن يهتم بنشر الوعي الصحي خاصة بموضوع تنظيم الأسرة وربطه بالصحة الإنجابية ومنع تشوهات الأجنة.

كما دعت إلى نشر الوعي حول ضرورة تجنب الأفكار الخاطئة مثل الحمل المتعاقب أو استخدام الأطفال كسلاح للربط بين الزوجين.

جاء ذلك بحضور نخبة من الأكاديميين، والخبراء الصحيين، والإعلاميين، وصناع المحتوى الرقمي من مصر والعالم، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الأستاذة الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام ورئيسة المؤتمر، الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمينة عام المؤتمر، وبمشاركة الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق، في تجسيد واضح لحرص المؤسسات الأكاديمية والصحية العربية على النهوض بوعي المجتمعات وتمكينها صحياً، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي وزارتي التعليم العالي والصحة، إلى جانب أكاديميين دوليين من نيجيريا والهند والصين والبرازيل والإمارات.

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