عقب تأسيسها رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن "شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية"

كتب - عمر صبري:

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تأسيس "شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية"، كإحدى المبادرات الطموحة التي تنفذها الجامعة ضمن رؤيتها لتعزيز مواردها الذاتية، وتقديم خدمات تعليمية مبتكرة تواكب متطلبات العصر.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الجامعة أن الشركة تستهدف تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة تشمل:

* التحول الرقمي وتطوير نظم المعلومات،

* إنتاج المحتوى الإلكتروني وتصميم المنصات الرقمية وقواعد البيانات،

* دعم ريادة الأعمال والابتكار

* تقديم الاستشارات والدراسات العلمية

* إنشاء حاضنات أعمال وتوفير خدمات التدريب والتأهيل المهني

* إدارة حقوق الملكية الفكرية

* تطوير وحدات الإنتاج الجامعية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية.

كما تهدف الشركة إلى تقديم خدمات لوجستية ومجتمعية وبيئية، بما يواكب توجه الجامعة نحو التميز المؤسسي والاستدامة.

قنديل: خطوة نحو "جامعة منتجة"

وأكد الدكتور السيد قنديل أن تأسيس الشركة يمثل خطوة استراتيجية لتحول جامعة حلوان إلى جامعة منتجة، تستثمر طاقاتها البحثية والبشرية في تقديم حلول عملية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستقلال المالي للجامعة، وتوسيع الشراكات مع قطاعات الصناعة والخدمات، مشيرًا إلى أن الشركة ستكون منصة ديناميكية لربط مخرجات البحث العلمي بالواقع العملي.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا على جودة التعليم، وستفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والطلاب للمشاركة في مشروعات تطبيقية مبتكرة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.