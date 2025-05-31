مرض جلدي.. تحذير مهم لماسحي وجوههم وأيديهم بدماء الأضاحي

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور شريف مهدي، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك بعض الممارسات الخاطئة التي قد تؤثر على صحة الجلد؛ ومن أكثرها شيوعًا وضع اليدين وكعوب القدمَين في دماء الأضاحي، ومسح الوجه والجسم بجلود الأضاحي؛ حيث تحتوي على العديد من الميكروبات والفيروسات والفطريات، التي تتسبب في الإصابة بالعدوى والالتهابات، والإكزيما التلامسية.

وأضاف مهدي، خلال نشرة بحثية علمية، أن قد تُصاب بالدرن؛ حيث يكون مصحوبًا بقرح مؤلمة والتهابات شديدة بالجلد، أو السنط، وهو فيروس معدٍ(HPV) يشبه الزوائد الجلدية، وقد ينتقل من شخص لآخر عن طريق استعمال الأدوات الشخصية أو التلامس المباشر.

وأشار أستاذ الجلدية إلى الالتهابات الفطرية؛ مثل التينيا أو القراع، وهو فطر معدٍ يظهر في شكل حلقات من الالتهاب الشديد في الجسم أو في فروة الرأس يؤدي إلى فقدان الشعر؛ لذلك يفضل عدم التعرض بشكل مباشر لجلود أو دماء الأضاحي.

وأكد مهدي أن الخروج إلى المتنزهات والساحات في العيد ومع التعرض للشمس لفترات طويلة، قد يؤدي إلى حدوث حساسية الشمس والتي قد تصل في بعض الحالات إلى مستوى الحروق، لذلك يفضل دائمًا استعمال كريمات الوقاية من الشمس قبل التعرض لها بـ15 دقيقة، وتجدد كل ساعتَين مع استمرار التعرض.

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