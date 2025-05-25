إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025

كتب- عمر صبري:

عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري مايو 2025، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.

أكد عاشور أن الجامعات الخاصة تمثل رافدًا مهمًا في منظومة التعليم العالي بمصر، وتلعب دورًا أساسيًّا في استيعاب الزيادة في الطلب على التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات الخاصة في تقديم تعليم متميز من خلال برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

تسويق الجامعات الخاصة

ووجه الوزير بضرورة تسويق الجامعات الخاصة لبرامجها الدراسية على المستوى الإقليمي؛ لجذب المزيد من الطلاب الوافدين، من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية المصرية بالخارج.

ووجه الدكتور أيمن عاشور ضرورة العمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب خلال فترة أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، موجهًا بضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، موجهًا بسرعة إعلان نتائج الامتحانات عقب الانتهاء منها.

كما وجه الوزير بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة في المشروعات التنموية لمواجهة تحديات المجتمع المصري، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أشاد بجهود الجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم العديد من الخدمات التنموية في مختلف الأقاليم لخدمة المواطنين.

كما أكد الوزير أهمية قيام الجامعات الخاصة بتنفيذ خطط الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، والتوسع فيها، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، خلال إجازة نهاية العام الدراسي الحالي، موجهًا بضرورة استغلال فترة الإجازة في إجراء أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية.

أنشطة وزارة التعليم العالي

واستعرض المجلس تقريرًا حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهري أبريل ومايو، ومنها توقيع إعلان نوايا بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي المصرية والفرنسية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، كما سلط الوزير الضوء على الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرحاب جامعة القاهرة، وإلقائه كلمة هامة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الذي أقيم على مدار يومين، وتضمنت فعاليات الملتقى عقد العديد من الجلسات النقاشية والحوارية وتبادل الخبرات والأفكار والرؤى، فضلًا عن توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية.

وأشار عاشور إلى نتائج زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث التقى الوزير بمفوضة الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة والبحث والابتكار، بمقر الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات البحث العلمي والابتكار، كما التقى الوزير برئيس جامعة ڤي يو بي VUB البلجيكية؛ لبحث فرص التعاون بين الجامعة والجامعات المصرية في عدد من المجالات الأكاديمية والبحثية، وكذلك التقى الوزير بنائب رئيس جامعة كيه يو لوفين KU Leuven للعلاقات الدولية، لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات المصرية.

وخلال زيارته لدولة الكويت، ألقى الدكتور أيمن عاشور، الكلمة الختامية لقمة "كيو إس للتعليم العالي: الشرق الأوسط 2025"، كما شارك الوزير في افتتاح الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت، وكذلك المشاركة في جلسة حوارية ضمن جلسات المؤتمر، حول دور بنك المعرفة المصري والتوسع الإقليمي، كما التقى الوزير بنظيره الكويتي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين البلدين، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

قرارات المجلس

اعتمد قرارات لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات والكليات، حيث وافق من حيث المبدأ على إنشاء جامعة خاصة بمسمى جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية ومقرها منطقة السيوف بمدينة الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية وتشمل الكليات التالية: (الطب - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - التمريض - إدارة الأعمال - علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي)، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء جامعة خاصة بمسمى "جامعة شرق العاصمة"، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كلية الطب البشري بجامعة سفنكس، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كليتي العلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة وادي النيل بالفيوم، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس من حيث المبدأ أيضًا على إنشاء كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة ميريت، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كلية فنون التصميم "بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كليات (الصيدلة - الفنون والتصميم - تكنولوجيا العلوم التطبيقية) بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كليات (طب - طب الفم والأسنان - الصيدلة - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية) بجامعة الابتكار، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كليات (الطب والجراحة - الصيدلة) بجامعة اللوتس، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس على تغيير مسمى كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة فاروس بالإسكندرية ليصبح كلية الصيدلة.

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