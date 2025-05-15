جامعة حلوان تطلق ملتقى لتمكين طالبات علوم الرياضة وربطهن بسوق العمل

كتب- عمر صبري:

شهدت كلية علوم الرياضة بنات بجامعة حلوان انطلاق فعاليات ملتقى الخريجات الثالث، الذي جذب حضورًا واسعًا من ممثلي المؤسسات الرياضية والتأهيلية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الرياضة والصحة والتأهيل.

أقيم الملتقى تحت رعاية كل من الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل عبد الله، عميدة كلية علوم الرياضة بنات.

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، في كلمته خلال الملتقى، أن جامعة حلوان تضع على عاتقها مسؤولية إعداد خريجين يتمتعون ليس فقط بالمعرفة العلمية، بل كذلك بالخبرات العملية والمهارات الضرورية التي تلبي متطلبات سوق العمل.

وأضاف: "هذا الملتقى يجسد أحد أوجه التكامل بين الجامعة والمجتمع، ويعكس رؤيتنا في دعم التحول من التعليم إلى التوظيف من خلال إقامة شراكات حقيقية وفاعلة."

وأشار الدكتور قنديل إلى أن الجامعة لا تكتفي فقط بتخريج الطالبات، بل تستمر في تقديم الدعم لهن في خطواتهن الأولى نحو الحياة المهنية، مؤكداً أهمية تهيئة البيئة التي تساهم في نجاحهن وتمكينهن.

وفي سياق متصل، أعرب الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال جولته التفقدية للملتقى، عن إعجابه بالتنظيم الاحترافي للفعالية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تمثل جسرًا حقيقياً يربط بين الدراسة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.

وأضاف: "ما شاهدته اليوم يعكس حرص الكلية على إعداد خريجات واثقات ومتمكنات من الدخول إلى سوق العمل بمعرفة واقعية وفهم عميق، وهو ما تسعى إليه جامعة حلوان."

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل عبد الله، عميدة كلية علوم الرياضة بنات، على الدعم الكامل الذي حظي به الملتقى من قيادة الجامعة، مشيرة إلى أن الهدف من الملتقى هو تقديم قيمة حقيقية لخريجات الكلية من خلال استضافة مؤسسات مرموقة تُعد شركاء فاعلين في مسيرة دعم الطالبات مهنيًا.

وأضافت أن الكلية ملتزمة بالاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تطوير مهارات الطالبات وفتح آفاق جديدة لمستقبلهن المهني.

وقد شهد الملتقى مشاركة فاعلة من عدة مؤسسات رياضية بارزة، منها: FIREFIT Academy، Eve's Gym، Kawader Sports، Optimum Sports، Ertekaa، Origin Academy، وLa Ritmica، والتي قدمت نماذج عملية وورش عمل تطبيقية ألهمت الخريجات، وفتحت أمامهن آفاقًا جديدة للتميز والعمل في مختلف مجالات الرياضة والتأهيل.

وجاءت الفعالية حافلة بالتفاعل المميز من الطالبات، اللواتي عبّرن عن حماس كبير للمشاركة والاستفادة من الفرص المتاحة، في أجواء جمعت بين الحماس الأكاديمي والاحتراف العملي، معبرة عن روح الطموح والرغبة في التطور المستمر.

وقد حرصت المؤسسات المشاركة على تعريف الطالبات بمجالات العمل المتنوعة، وعرض نماذج ناجحة وتجارب ملهمة من الواقع المهني، بهدف تمكين الخريجات وتأهيلهن لمواجهة تحديات سوق العمل بكفاءة عالية.

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