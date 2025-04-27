أبرزها بني سويف والعريش.. موعد فتح باب الترشح لرئاسة 5 جامعات حكومية

كتب- عمر صبري:

قرر المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة في 5 جامعات حكومية هي بنى سويف، كفر الشيخ، العريش، مطروح، الغردقة، 3 مايو المقبل.

وأوضح المجلس أن قرار فتح باب يأتي على خلفية صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، والقرار الوزاري رقم 1384 بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

ونشر المجلس الأعلى للجامعات الجدول الزمني لفتح باب الترشح حيث من المقرر بدء استلام أوراق المرشحين السبت 3 مايو المقبل وحتى الخميس 8 مايو، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات في جامعة القاهرة، وتعلن الأسماء المبدئية في نفس اليوم ثم تلقي الطعون على أسماء المرشحين في القائمة المبدئية، من 11 إلى 12 مايو مقبل.

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