استطلاع رأي بإعلام القاهرة: لام شمسية الأكثر مشاهدة في دراما رمضان يليه "أشغال شقة"

كتب - عمر صبري:

كشف مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن نتائج استطلاع الرأي حول تقييم الجمهور المصري لدراما رمضان 2025، والذي تم إعداده تحت إشراف الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميد كلية الإعلام، وشارك في إعداده وتنفيذه الدكتورة سحر مصطفى الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والمدير الأكاديمي للمركز، والدكتورة شيرين سلامة الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والدكتور محمد فؤاد الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة الأزهر، في الفترة من 23 مارس حتى 8 إبريل 2025م، على عينة بلغ قوامها 1100 بحوثا من مشاهدي دراما رمضان هذا العام.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن مسلسل لام شمسية كان الأكثر مشاهدة في رمضان هذا العام، حيث احتل المرتبة الأولى بنسبة 42.8%، يليه مسلسل أشغال شقة في المرتبة الثانية بنسبة 39.8%، ثم ولاد الشمس بنسبة 34.1%، ثم كامل العدد بنسبة 32.5، ثم وتقابل حبيب، ثم 80 باكو، ثم اش اش، ثم عايشة الدور، ثم فهد البطل، وبسؤال الجمهور عن أفضل مسلسل رمضاني لعام 2025، جاء "لام شمسية" في المركز الأول بنسبة 26%، يليه "ولاد الشمس" بنسبة 13.9%، ثم "كامل العدد" بنسبة 7%، ثم "وتقابل حبيب" بنسبة 6.4%. بينما حصل مسلسل "أشغال شقة جدًا" على لقب أفضل عمل كوميدي بنسبة 7.2%.

كما كشفت نتائج استطلاع رأي الجمهور المصري حول تقييم دراما رمضان 2025 أهمها ارتفاع معدل كثافة مشاهدة أفراد العينة لدراما رمضان هذا العام؛ حيث جاء مستوى المشاهدة المرتفع في المقدمة بنسبة 39.5%، يليه المستوى المتوسط بنسبة 35.3%، وأخيرا المستوى المنخفض بنسبة 25.3%، وفيما يتعلق بعدد المسلسلات التي يتابعها الجمهور تبين أن 40.1% يتابعون أكثر من ثلاثة مسلسلات في اليوم الواحد، و21.7% يتابعون مسلسليْن، و19.3% يتابعون مسلسلًا واحدًا فقط، في حين بلغت نسبة من يتابعون ثلاثة مسلسلات 18.9%.

أشارت النتائج إلى أن 29.1% من الجمهور يقضون من ساعة إلى أقل من ساعتين في المشاهدة، و27.4% يقضون من ساعتين إلى أقل من ثلاث ساعات، و22.5% يقضون ثلاث ساعات فأكثر، بينما أشار 21.1% إنهم يقضون أقل من ساعة يوميًا في المتابعة، وبشأن الوسائل التي يعتمد عليها الجمهور لمشاهدة الدراما الرمضانية، احتلت المنصات الرقمية المرتبة الأولى بنسبة 52.5%، تلتها وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 45.4%، ثم الفضائيات المصرية بنسبة 26%، ثم الفضائيات العربية بنسبة 9.3%، وأخيرًا اليوتيوب بنسبة 9.2%.

وفيما يتعلق بالمنصات الرقمية المفضلة، جاءت منصة شاهد في المركز الأول بنسبة 56%، تلتها منصة واتش ات بنسبة 47.4%، ثم منصة نتفليكس بنسبة 9.2%، ثم منصة VIU بنسبة 3.5% ، ثم منصة Yango play بنسبة 1.2%، وفي ما يتعلق بالقنوات الفضائية، جاءت قناة ON TV في المركز الأول بنسبة متابعة بلغت 46.5%، تلتها قناة MBC مصر بنسبة 45.7%، ثم DMC بنسبة 43.9%، ثم قناة MBC بنسبة 17.2%، ثم قناة CBC بنسبة 16.5%، ثم قناة الحياة بنسبة 7.5%، ثم قناة النهار بنسبة 3.7%.

أما عن أسباب تفضيل الجمهور لمتابعة الدراما على قنوات معينة، فقد أشار المشاركون إلى أن السبب الرئيسي هو عرض المسلسل المفضل بنسبة 52.4%، ثم عرض المسلسلات في أوقات مناسبة بنسبة 27.4%، يليه تنوع الأعمال الدرامية بنسبة 24.5%، ثم ملاءمة المحتوى للأسرة بنسبة 17%، وأخيرًا قلة الإعلانات بنسبة 13.5%.

وعن أنواع الدراما التي يفضلها أفراد العينة في شهر رمضان، جاءت كالآتي: الدراما الاجتماعية بنسبة 73.7%، الدراما الكوميدية بنسبة 55.1%، الدراما الدينية بنسبة 48.9%، الدراما التاريخية بنسبة 29.3%، الدراما السياسية بنسبة 8.9%.

وجاءت أهم إيجابيات دراما رمضان هذا العام كالآتي: اقتصار بعض المسلسلات على ١٥ حلقة فقط بنسبة 55.3%، معالجة قضايا مجتمعية مهمة بنسبة 49.6%، القصة والحبكة الدرامية بنسبة 48.1%، أداء الممثلين بنسبة 45.3%، جودة الصورة والصوت بنسبة 21.5%، جودة الحوار بنسبة 17.1%، الأزياء والإكسسوارات المستخدمة بنسبة 9.7%.

وجاءت أهم سلبيات دراما رمضان هذا العام كالآتي: استخدام الفاظ وعبارات غير لائقة بنسبة 47.7%، أغلب القصص مكررة بنسبة 32.3%، التطويل والمبالغة في الأحداث بنسبة 31.8%، مليئة بالإيحاءات الجنسية بنسبة 29.9%، عدم احترام عقلية المشاهدين والاستخفاف بعقولهم بنسبة 29.5%، مليئة بمشاهد العنف بنسبة 28.3%.

وجاءت أهم مقترحات تحسين الدراما الرمضانية، كالآتي: معالجة القضايا الاجتماعية بواقعية بنسبة 47.4%، أهمية وجود رقابة على الدراما الرمضانية نسبة 45.3%، إنتاج أعمال قصيرة من ١٠-١٥ حلقة بنسبة 40.1%، الاستعانة بالمتخصصين ( التاريخ - علم النفس - الاجتماع، الخ ) وفقًا لطبيعة موضوع الدراما بنسبة 37%، تحسين السيناريوهات من خلال الشخصيات المتنوعة والمعالجات العميقة، دعم المواهب الجديدة.

وعن أفضل ممثلة دور أول أظهرت نتائج الاستطلاع: أن الفنانة أمينة خليل جاءت في المرتبة الأولى عن دورها في مسلسل لام شمسية، يليها الفنانة ياسمين عبد العزيز في المرتبة الثانية عن دورها في مسلسل وتقابل حبيب، ثم الفنانة دينا الشربيني في المرتبة الثالثة عن دورها في مسلسل كامل العدد، وعن أفضل ممثل دور أول: جاء الفنان محمد شاهين في المرتبة الأولى عن دوره في مسلسل لام شمسية، ثم الفنان أحمد العوضي في المرتبة الثانية عن دوره في مسلسل فهد البطل، وعن أفضل ممثلة كوميدية: جاءت الفنانة دنيا سمير غانم في المرتبة الأولى عن دورها في مسلسل عايشة الدور، وعن أفضل ممثل كوميدي: جاء الفنان هشام ماجد في المرتبة الأولى عن دوره في مسلسل أشغال شقة، يليه الفنان مصطفي غريب في المرتبة الثانية عن دوره في نفس المسلسل.

وعن أفضل ممثل من الشباب: جاء الفنان طه دسوقي في المرتبة الأولى عن دوره في مسلسل ولاد الشمس، يليه كلا من الفنان أحمد مالك عن دوره في نفس المسلسل، والفنان مصطفى عماد عن دوره في مسلسل سيد الناس، وعن أفضل ممثلة صاعدة: جاءت الفنانة ياسمينا العبد في المرتبة الأولى عن دوره في مسلسل لام شمسية، يليها كلا من الفنانة هدى المفتي عن دورها في مسلسل 80 باكو، والفنانة ملك زاهر عن دورها في مسلسل سيد الناس، وعن أفضل مؤلف: جاءت المؤلفة مريم نعوم في المرتبة الأولي عن مسلسل لام شمسية، يليها في المرتبة الثانية مهاب طارق عن مسلسل ولاد الشمس، وعن أفضل مخرج: جاء المخرج كريم الشناوي في المرتبة الأولي عن مسلسل لام شمسية، يليه كلا من المخرج محمد سامي عن مسلسل اش اش، والمخرج شادي عبد السلام عن مسلسل ولاد الشمس.

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