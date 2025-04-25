116 جامعة و4 آلاف طالب.. تعاون بين مصر والكويت في التعليم العالي

كتب- عمر فارس:

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، نظيره الكويتي الدكتور نادر الجلال، بمقر وزارة التعليم العالي بدولة الكويت، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تهدف إلى تعميق التعاون بين مصر والكويت في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي، مع التأكيد على الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

واتفق الجانبان على دعم التعاون بين هيئتي ضمان الجودة في البلدين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته، إضافة إلى الحرص المشترك على رعاية مصالح الطلاب الكويتيين الدارسين في مصر، والمصريين في الكويت.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن التعاون مع الجانب الكويتي يمثل انطلاقة جديدة نحو شراكة استراتيجية في قطاع التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية تستضيف حاليًا نحو 4 آلاف طالب كويتي، مع توقعات بزيادة الأعداد مستقبلاً.

واستعرض الوزير المصري تطور منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، لافتًا إلى ارتفاع عدد الجامعات من 50 في عام 2014 إلى 116 جامعة في 2025، تشمل الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى فروع لجامعات دولية مرموقة.

وأوضح عاشور أن التطوير لم يكن في الكم فقط، بل شمل أيضاً تنوع المسارات التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، مع التركيز على التعليم التكنولوجي المرتبط بسوق العمل من خلال الشراكة مع القطاع الصناعي والخاص.

وأشار إلى أن المنظومة التعليمية في مصر تخدم حالياً نحو 8.3 مليون طالب، بينهم 200 ألف وافد، وتتمتع بتمثيل قوي للطالبات بنسبة 53% من إجمالي عدد الطلاب، ما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة. كما نوه بتعاون هيئة ضمان الجودة المصرية مع نظيراتها العالمية، وحصول خريجي كليات الطب في مصر على اعتماد من الهيئة الأمريكية حتى عام 2027.

كما قدم الوزير المصري عرضًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، والتي تركز على تدويل التعليم، وتصديره، مع الإشارة إلى نجاح "بنك المعرفة المصري" كأكبر منصة رقمية للتعلم عن بعد، وفق تقرير اليونسكو الأخير.

من جانبه، أعرب الدكتور نادر الجلال عن ترحيبه الكامل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي المصرية، مشيدًا بتجربة مصر الرائدة في التعليم الرقمي، لا سيما "بنك المعرفة"، الذي أبدى رغبة في الاستفادة منه لدعم تطوير التعليم الجامعي والبحثي في الكويت.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزيران على أهمية المتابعة المستمرة لما تم الاتفاق عليه، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل آليات التعاون، بما يعكس متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي ويحقق المصالح المشتركة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

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