"منحة" المدرسة الصيفية بروسيا الاتحادية".. الشروط ورابط الاستمارة

كتب- عمر صبري:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم للمدرسة الصيفية بروسيا الاتحادية والمقرر إقامتها المعهد المتحد للأبحاث النووية بدوبنا - روسيا في المدة من 16 يونيو حتى 4 يوليو 2025.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي، أنها منحة ممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية JINR (دوبنا - روسيا)، وذلك ضمن الاتفاق المبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد.

وأضافت أن هذه المنحة مقدمة لطلاب السنوات النهائية بالكليات ذات الصلة وطلاب الدراسات العليا في مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية في مصر، ويعد التعاون مع المعهد هو أحد الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر 2030.

وعلى جميع الراغبين في التقديم الاطلاع على المشروعات المتاحة هذا العام اضغط هنا،، ولمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد المتحد للأبحاث النووية اضغط هنا.

ويمكن ملء استمارة التقدم من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من هنا، ، وإرساله قبل الأحد الموافق 20 أبريل 2025.

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