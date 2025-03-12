10 تخصصات بحثية ضمن أولويات منح الماجستير والدكتوراه بأكاديمية البحث العلمي

كتب- عمر صبري:

يسعى الباحثون المصريون إلى الحصول على المعلومات والبيانات الرسمية لمنح ماجستير ودكتوراة في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وأقسام البحوث والتطوير بالشركات والكيانات الصناعية وأبرزها منح أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تم فتح الباب عليها وحنى نهاية شهر أبريل 2025.

تشمل مجالات المنحة ذات الأولوية بالنسبة لأكاديمية البحث العلمي ما يلي:

التكنولوجيات البازغة (الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning.

أشباه الموصلات والفوتونيات Semiconductors & Photonics.

التكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا الاصطناعية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي AI Driven Biotechnology & Synthetic Biology.

الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني AI For Cyber-Security.

الحوسبة عالية الأداء للبحث العلمي High-Performance Computing (HPC) For Scientific Research.

المركبات خفيفة الوزن وعالية القوة للطيران والبناء Lightweight, High-Strength Composites For Aerospace And Construction.

الموصلات الفائقة لنقل الطاقة والحوسبة Super Conductors For Energy Transmission And Computing.

الأنظمة المستقلة للزراعة والخدمات اللوجستية والدفاع Autonomous Systems For Agriculture, Logistics, And Defense.

الحوسبة الكمومية Quantum Computing.

تحرير الجينوم Genome Editing.

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