مواعيد العيادات الخارجية لـ "أسنان عين شمس" -خصومات خاصة للعاملين

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور كريم البطوطي، عميد الكلية، والدكتورة ولاء حامد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن انطلاق العمل بالعيادات الخارجية المتميزة بأجر، وذلك في إطار التطوير المستمر للخدمات العلاجية المقدمة للجمهور.

ويتم تقديم كافة الخدمات العلاجية في مجال طب الأسنان، بالتعاون مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس وكوادر طبية متميزة، واستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الطبية لضمان أعلى جودة للرعاية.

مواعيد العمل:

- أيام الأحد والأربعاء من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

ويتم منح خصم خاص للعاملين بالجامعة على جميع الخدمات العلاجية المقدمة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص كلية طب الأسنان على تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين والعاملين بالجامعة، وتوفير خدمات طبية متكاملة وفق أعلى المعايير.

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