وزير التعليم العالي يشارك في اجتماعات الإيسيسكو لتعزيز التعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة

كتب- عمر صبري:

غادر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، إلى تونس للمشاركة في الدورة الـ45 للمجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، إضافة إلى الاجتماع التشاوري الثالث للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري.

يرافق الوزير الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية، والدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون الإيسيسكو.

محاور الاجتماعات:

- مناقشة آليات تمويل وتنفيذ المشاريع التي تتماشى مع أهداف الدول الأعضاء.

- تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الدول الإسلامية.

- تنفيذ مشاريع مؤثرة في مجالات التعليم، العلوم، الثقافة، والاتصال.

كما يعقد الوزير لقاءات ثنائية مع ممثلي الدول الأعضاء، بهدف دعم رؤية مصر 2030 وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجالات التعليم والبحث العلمي.

نبذة عن الإيسيسكو:

تأسست عام 1979 وتضم 53 دولة إسلامية، ويقع مقرها في الرباط بالمغرب، وتهدف إلى تحسين التعليم، دعم الثقافة، وتعزيز التنمية المستدامة في العالم الإسلامي.

أهمية المشاركة المصرية:

تمثل هذه المشاركة فرصة لتعزيز الدور المصري في المنظمات الإسلامية، والاستفادة من التعاون الدولي لدعم الابتكار والتقدم العلمي والثقافي.

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