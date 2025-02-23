أسنان عين شمس تنظم عددًا من الفعاليات ضمن الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم

كتب- عمر صبري:

نظّمت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس عددًا من الفعاليات الهامة في إطار احتفالية الكلية باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كريم البطوطي، عميد الكلية، وبالتعاون مع الدكتورة ريهام مجدي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة ولاء حامد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث تم تنظيم قافلة طبية لخدمة اللاجئين والمهاجرين بمنطقة عين شمس، بهدف توفير الرعاية الصحية وتعزيز الوعي حول أهمية العناية بصحة الفم والأسنان، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري. وتم تقديم الكشف الطبي والتوعية الصحية لعدد 30 مواطنًا سودانيًا، حيث تم تقديم الخدمات والفحوصات الطبية الشاملة لصحة الفم والأسنان للحاضرين، مع تقديم الاستشارات الطبية اللازمة للحالات التي تحتاج إلى متابعة أو علاج.

كما تم تنظيم محاضرة توعوية حول أهمية العناية بصحة الفم والأسنان، شملت التوعية بالطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان واستخدام الفرشاة والمعجون، مع التأكيد على أهمية الكشف الدوري على الأسنان واللثة، وتوضيح تأثير العادات الغذائية على صحة الفم، والتوعية بالعلاقة بين الصحة النفسية وصحة الفم والأسنان، إلى جانب توزيع أدوات العناية بالفم. وشارك في القافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الامتياز، الذين قدموا المساعدة في الفحوصات الطبية والتوعية الصحية.

كذلك، قامت الكلية بتنظيم حملة توعية في قسم الأورام بمستشفى الدمرداش لتحسين جودة حياة مرضى أورام الرأس والرقبة الخاضعين للعلاج الإشعاعي، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم حول تأثير الإشعاع على صحة الفم والأسنان، وكيفية العناية بالفم خلال فترة العلاج. شملت الحملة تقديم محاضرة توعوية باستخدام عرض تقديمي تناول تأثير العلاج الإشعاعي على الفم والأسنان والمشكلات المحتملة، بالإضافة إلى تقديم نصائح حول العناية بصحة الفم. كما تم إجراء فحوصات مبدئية للمرضى وتقديم التوصيات العلاجية المناسبة، وتضمنت الحملة أيضًا توزيع قائمة تعليمات خاصة بالعناية المنزلية مع أدوات العناية بالفم، مثل فرش ومعجون الأسنان، في خطوة إيجابية نحو تحسين جودة حياة مرضى سرطان الرأس والرقبة من خلال توعيتهم بأهمية العناية بصحة الفم أثناء العلاج الإشعاعي.

وفي ختام الاحتفالية، التي استمرت على مدى يومين، نظّمت الكلية فعالية توعوية تهدف إلى إبراز العلاقة الوثيقة بين الصحة النفسية وصحة الفم، تحت رعاية الاتحاد العالمي لطب الأسنان وقطاع شؤون خدمة المجتمع والبيئة، وذلك بحضور أ.د. كريم البطوطي، عميد الكلية، أ.د. ولاء حامد، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، أ.د. ريهام مجدي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من الأكاديميين وأطباء الأسنان وطلاب من كليات الصيدلة والألسن والبنات والآداب والعلوم، وطلاب المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى التمريض والإداريين من كلية طب الأسنان، وممثلين عن الاتحاد العالمي لطب الأسنان.

وأكد الدكتور كريم البطوطي، عميد كلية طب الأسنان، أن صحة الفم والأسنان تعد عنصرًا أساسيًا في الصحة العامة، حيث تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة والصحة البدنية والنفسية للأفراد، فالمشكلات الفموية، مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة، قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، من بينها أمراض القلب والسكري.

وأضاف أن الوقاية والتوعية هما الركيزتان الأساسيتان للحفاظ على صحة الفم، مشيدًا بالدور المحوري لكليات طب الأسنان في نشر الوعي وتقديم الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا؛ حيث لا يقتصر دورها على التعليم الأكاديمي فقط، بل يمتد ليشمل التفاعل المباشر مع الفئات المحتاجة وتقديم الدعم الصحي والتوعوي لها.

وتضمنت الاحتفالية الختامية حلقة نقاشية بين عدد من أطباء الأسنان حول العلاقة بين صحة الفم والصحة النفسية، حيث تم تسليط الضوء على التأثيرات المتبادلة بين صحة الفم والصحة النفسية.

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