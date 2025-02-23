تعاون بين جامعة القاهرة ومحافظة الوادي الجديد لاستخدام النانوتكنولوجي في زيادة الرقعة الزراعية

كتب- عمر صبري:

شهد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة، ممثلة في كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي، ومحافظة الوادي الجديد، وذلك بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.

وقّع البروتوكول كلٌّ من الدكتورة رباب الشريف، عميدة كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي، والدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بحضور عدد من قيادات الجامعة.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن التعاون مع محافظة الوادي الجديد يهدف إلى استخدام الحلول المبتكرة في مواجهة التحديات الزراعية بالمناطق الصحراوية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في تعزيز كفاءة الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعكس التزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الابتكار في القطاع الزراعي.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط أن المحافظة تتطلع للاستفادة من الكفاءات والخبرات العلمية لأساتذة جامعة القاهرة من أجل تطبيق أبحاثهم بما يعود بالنفع على محافظة الوادي الجديد، مشيدًا بالدعم الكبير من القيادة السياسية للمحافظة، والذي تمثل في تخصيص 100 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية، بما يشمل شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات، وإنشاء ثلاثة مطارات، متطلعًا إلى توسيع نطاق التعاون المشترك مع الجامعة للاستفادة من خبراتها ونتائج أبحاثها.

وأوضحت الدكتورة رباب الشريف، عميدة كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي، أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من الخبرات العلمية للكلية في مجال استصلاح الأراضي وزراعتها بالوادي الجديد، وإجراء الأبحاث الزراعية عليها بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية للمستثمرين حول أفضل الممارسات الزراعية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوفير المواد النانوية اللازمة للمشروع، ونشر نتائج الأبحاث بين المزارعين لرفع مستوى الوعي لديهم.

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