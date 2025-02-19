جامعة حلوان تنظم أولى ندواتها التثقيفية عن الملكية الفكرية وإبداعات الشباب

كتب- عمر صبري:

نظمت جامعة حلوان، ندوة تثقيفية حول الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، وذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لحماية إبداعات الشباب وأفكارهم المبتكرة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هذه الندوة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لدعم وتشجيع الابتكار والإبداع لدى الطلاب، مشيراً إلى أهمية توعية الشباب بحقوقهم الفكرية وكيفية حمايتها في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وقدم الدكتور ياسر محمد جادالله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، حيث تناول خلالها أهم جوانب حماية الملكية الفكرية وتأثيرها على مستقبل إبداعات الشباب.

وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من الطلاب الحاضرين، حيث طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات حول كيفية حماية أفكارهم ومشروعاتهم الإبداعية.



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