بروتوكو بين جامعة القاهرة و"مستقبل وطن" لإنشاء وحدة غسيل بروتوني بقصر العيني

كتب- عمر صبري:

شهدت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، أمس، توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى أبو الريش المنيرة، بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، وكلاء كلية طب قصر العيني، ونواب وقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة.

تضمن بروتوكول التعاون، تطوير منشآت حيوية وتعليمية وبحثية بمستشفى أبو الريش المنيرة، وإنشاء وحدة غسيل بروتوني بالمستشفى، والتنسيق بشأن تنظيم قوافل طبية مجانية للمواطنين في عدد من المناطق، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في كافة أنحاء القاهرة.

وجه رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الشكر لأمانة العاصمة بحزب مستقبل وطن، على التبرع والتعاون مع مستشفيات قصر العيني، مطالبًا بمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مستشفى قصر العيني، يستقبل قرابة 2 مليون مواطن، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 4 ملايين خلال عام 2040 مع التوسعات المرتقبة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، أن مستقبل وطن لا يقوم بالدور السياسي فقط، وإنما يقدم خدمات اجتماعية على مستوى الدولة، وهو ما جعلته الحزب صاحب الشعبية الجارفة في الشارع المصري.

وقال أمين الحزب بالقاهرة: عندما تم الإعلان عن التعاون مع مستشفيات قصر العيني جامعة القاهرة، تم التعاقد بالفعل مع المقاول داخل مستشفى أبو الريش، وسيتم متابعة تنفيذ المشروع في أسرع وقت.

وأكد سليمان، التواجد الدائم لحزب مستقبل وطن في الحياة الاجتماعية، حيث يقدم من خلال نوابه وكوادره العديد من الخدمات للمواطنين، على مستوى الجمهورية.

من جانبه أشاد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، بدور أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، وما تقدمه من خدمات، آخرها التعاون مع كلية الطب، وتطوير منشآت داخل مستشفى أبو الريش المنيرة.

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