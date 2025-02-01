إنفوجرافيك.. "التعليم العالي" تستعرض فاعليات وجهود الوزارة خلال الأسبوع الأخير من يناير 2025

كتب- عمر صبري:

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها المستمرة لدعم وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي تقريرًا، اليوم السبت، يستعرض أبرز الأنشطة والفاعليات التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي شملت اجتماعات مهمة، ومؤتمرات، وافتتاح مشروعات جديدة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية والصحية.

وترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات؛ لمناقشة تداعيات قرار تعليق برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة 90 يومًا، والذي أثر على الطلاب الحاصلين على منح دراسية، وأكد الوزير التزام الوزارة بدعم هؤلاء الطلاب، بالتنسيق مع الجامعات المصرية؛ لضمان استكمال مسيرتهم الأكاديمية بسلاسة.

وعقد الوزير اجتماعًا لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تمت الموافقة على دعم جامعة أسوان لتنظيم الملتقى الدولي الرابع للسياحة الرياضية، المقرر انعقاده في فبراير 2025 تحت شعار "آفاق وطموحات علوم الرياضة في التعلم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي".

وتفقد الوزير مستشفى الناس الخيري بمحافظة القليوبية، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حيث التقى عددًا من المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، واطمأن على تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا دعم الدولة المصرية لهم، وتفقد الحالة الصحية لعدد من المرضى الأفارقة والمصريين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، مشيدًا بالخدمات الطبية المقدمة.

واستقبل الوزير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، حيث تم بحث سبل التعاون بين البلدين في المجال الأكاديمي والبحثي، وأكد الوزير أن الشراكة مع فرنسا أثمرت عن مشروعات تعليمية متميزة؛ مثل الجامعة الأهلية الفرنسية، مشيرًا إلى تطلع مصر لتوسيع التعاون في مجال البحث العلمي والمنح الدراسية.

وناقش الوزير، خلال لقائه ستيفاني أورشيك، رئيسة الروتاري الدولي، فرص التعاون بين الروتاري والمستشفيات الجامعية، مؤكدًا الدور الكبير لهذه المستشفيات في تقديم الخدمات العلاجية والتدريب الطبي، مشددًا على أهمية دعم ريادة الأعمال والبحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

واجتمع الوزير مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد؛ لمناقشة تأمين احتياجات المستشفيات الجامعية من الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تجهيز مستشفى 500500 (مركز الأورام العالمي) استعدادًا لافتتاحه في أواخر 2025، وأكد الوزير أهمية تطوير الخدمات الصحية الجامعية لضمان تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين.

وشدد وزير التعليم العالي، خلال ورشة عمل بعنوان "الإتاحة في التعليم في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، على أهمية التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتقديم برامج دراسية مزدوجة الشهادة، إضافة إلى جذب الطلاب الوافدين ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية.

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