جرحى غزة.. قرارات مهمة لمجلس مستشفيات جامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

أعلن مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب، عن حزمة من القرارات المهمة خلال اجتماعه في يناير 2025، أبرزها الاستعداد الكامل لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بدعم الأشقاء الفلسطينيين. وتم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لضمان تقديم الرعاية الطبية العاجلة.

حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

أكد الدكتور حسام صلاح، أن مستشفيات قصر العيني تعمل على مدار الساعة، مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة لاستقبال الحالات الحرجة. كما تم تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية.

إنجازات القضاء على قوائم الانتظار

تم استعراض جهود المستشفيات في القضاء على قوائم الانتظار، حيث بلغ إجمالي الحالات التي أجريت منذ بداية المبادرة حتى يناير 2025 نحو 50,429 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تمت معالجتها ضمن المرحلة الثانية 47,629 حالة.

معدلات الإشغال بالمستشفيات

استعرض الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، معدلات الإشغال في يناير مقارنة بديسمبر 2024، حيث شهدت بعض المستشفيات زيادات ملحوظة، أبرزها:

- مستشفى الأطفال أبو الريش الياباني: زيادة الإشغال بنسبة 13%.

- مستشفى الطوارئ والاستقبال: زيادة بنسبة 5%.

- مستشفى المنيل الجامعي (بحري وقبلي): زيادات 3% و2% على التوالي.

- مركز القصور الكلوي – وحدة الملك فهد: زيادة 9%.

أما على مستوى الأقسام، فقد سجلت بعض التخصصات معدلات إشغال مرتفعة:

- قسم الولادة ورعاية النساء والتوليد: 104%.

- جراحة العظام بمستشفى المنيل بحري: 99%.

- رعاية أمراض الصدرية: 98%.

حالات التأمين الصحي ونفقة الدولة

بلغ عدد الحالات التي تلقت خدمات التأمين الصحي ونفقة الدولة في يناير 2,306 حالات، منها 1,707 حالة نفقة دولة و599 حالة تأمين صحي.

التبرعات المقدمة للمستشفيات

تلقت المستشفيات تبرعات بلغت قيمتها الإجمالية 31,983,938.42 جنيه، موزعة كالتالي:

- تبرعات المستلزمات الطبية: 8,801,472.42 جنيه.

- تبرعات الأدوية: 6,943,449 جنيه.

- تبرعات الأجهزة الطبية والمعدات: 15,239,017 جنيه.

مشروعات جديدة لتعزيز الخدمات الطبية

أكدت الدكتورة مروة مشعل، نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية والعلاجية والطوارئ، على أهمية تكاتف الجهود لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة الطبية، مشيرة إلى اعتماد عدة مشاريع جديدة، أبرزها:

- تفعيل فريق الاستجابة لحالات الانسداد الرئوي الحاد (PERT)، بالتعاون مع أقسام القلب، الرعاية المركزة، جراحة الصدر، والأوعية الدموية.

- إنشاء عيادة "Stoma Care" لدعم المرضى الذين يحتاجون إلى فتحات إخراج دائمة أو مؤقتة، وستعمل العيادة أسبوعيًا يوم الأحد.

- تشكيل فريق الإنعاش القلبي الرئوي (Code Blue Team) لضمان استجابة سريعة وفعالة لحالات الطوارئ القلبية، بالتعاون مع أقسام القلب، الطوارئ، والعناية المركزة.

- تنفيذ عقد تنظيم العمل لحالات استبدال المفاصل وإصلاح كسور الحوض ضمن مبادرة قوائم الانتظار في قسم جراحة العظام.

تعزيز الرعاية الطارئة للمرضى القلبيين

أعلن المجلس تشكيل فريق متخصص في الاستجابة للحالات القلبية الحرجة، يضم نخبة من أطباء القلب، الطوارئ، والتخدير، لتطبيق أحدث الإرشادات الطبية وتحسين فرص النجاة لمرضى السكتات القلبية.

خطة مستقبلية لتعزيز الخدمات الصحية

تسعى مستشفيات جامعة القاهرة إلى تطوير خدماتها باستمرار من خلال تحديث التجهيزات الطبية، دعم الفرق المتخصصة، وضمان توفير رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى، خاصة في ظل التحديات الصحية الراهنة.

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