رابط ومواعيد استبيان طلاب الفرق النهائية بالجامعات لقياس جودة التعليم

أطلق المجلس الأعلى للجامعات لشئون التعليم والطلاب الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية (ESSE) في نسخته الثالثة، اعتبارًا من يناير 2026 وحتى نهاية يوليو 2026، ويستهدف طلاب الفرق النهائية للعام الأكاديمي 2025/2026 بالجامعات المصرية.

يهدف الاستبيان إلى قياس جودة الخدمات التعليمية في الجامعات، وتعزيز قنوات التواصل بين الطلاب ومؤسساتهم التعليمية، ونشر ثقافة المشاركة والتفاعل البناء داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى إصدار مؤشرات دقيقة حول جودة التعليم والدعم الأكاديمي والمهني، بما يسهم في تطوير التعليم الجامعي وفق المعايير العالمية للجودة والاعتماد.

وللمشاركة في الاستبيان، يمكن الدخول على الرابط اضغط هنا. //esse.scu.eg https

وكان المجلس الأعلي لشئون التعليم والطلاب قد عقد اجتماعه الدوري برئاسة مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلي للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة، حيث استمع المجلس إلى العرض المقدم من كل من الدكتور أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا ، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، بمشاركة الدكتور أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وذلك بشأن الملتقى الجامعي لتراث الشعوب (ثقافي – فني – رياضي).

ويهدف الملتقى الجامعي لتراث الشعوب إلى تقديم تجربة متكاملة رياضيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا، تمكن الطلاب الوافدين من مختلف الدول من التعرف على العمق الحضاري لمصر، والاطلاع على الفرص التعليمية والبحثية بجامعاتها، وتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية، بما يعزز قيم التنوع والاندماج الثقافي وتبادل الخبرات، وينظم الملتقى بالتعاون بين الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، معهد إعداد القادة، «ادرس في مصر»، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويقام بمقر الأكاديمية بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2026.

