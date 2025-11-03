جامعة عين شمس تستضيف اجتماع لجنة قطاع الدراسات البينية

كتب- عمر صبري:

استضافت جامعة عين شمس، بشقيها الحكومي والأهلي، الاجتماع السابع للجنة قطاع الدراسات البينية وذلك بمقر الجامعة بمبنى i-HUB، برئاسة الدكتور عصام خميس إبراهيم، رئيس اللجنة، وأمانة الدكتور محمد عبد الكريم صالحين، نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية.

وفي مستهل اللقاء، رحّبت الدكتورة أماني أسامة كامل، بأعضاء اللجنة، معربةً عن سعادتها باستضافة الاجتماع في رحاب جامعة عين شمس، ومؤكدةً حرص الجامعة على دعم الدراسات البينية باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية لتطوير التعليم والبحث العلمي، وبما يسهم في إعداد خريج قادر على الإبداع ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.

كما أكدت أن جامعة عين شمس تخطو خطوات ثابتة نحو ترسيخ مفهوم الدراسات البينية وتوسيع تطبيقاتها في مختلف المجالات، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، مشيرةً إلى أن الجامعة تعمل على تهيئة بيئة بحثية مرنة تتيح التعاون بين التخصصات وتدعم الابتكار بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، وجّه الدكتور عصام خميس، رئيس اللجنة، التهنئة لأعضاء اللجنة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا حافلًا بالإنجاز والتميز.

كما عبّر عن فخر اللجنة بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، معتبرًا ذلك إنجازًا مشرفًا لمصر والعالم العربي، وهنّأ الدكتور شيرين حلمي لاختياره ضمن أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2025، متمنيًا له دوام التوفيق.

وفي كلمته، رحّب الدكتور محمد عبد الكريم صالحين، نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية وأمين اللجنة، بأعضاء اللجنة مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث العلمي تأتي في إطار دعم الجامعة لتوجهات الدولة نحو تعزيز التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية، وبناء منظومة تعليمية متطورة ترتكز على الإبداع والمعرفة التطبيقية.

وأشار إلى أن الدراسات البينية تمثل مستقبل التعليم الجامعي، لما تحققه من تكامل بين التخصصات، وتفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي والابتكار، مؤكدًا أن جامعة عين شمس الأهلية تسعى من خلال برامجهاالأكاديمية الحديثة إلى إعداد خريج يمتلك مهارات التفكير النقدي وريادة الأعمال وقادر على المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، ناقشت اللجنة اللوائح البينية المقدمة من الجامعات الحكومية والأهلية، وطرحت عددًا من التوصيات الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة الدراسات البينية في الجامعات المصرية، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها رسميًا.

