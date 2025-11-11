ممثل الوطنية لليونسكو يؤكد موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية

كتب - عمر صبري:

شاركت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو) في الاجتماع عبر الإقليمي الثاني عشر للجان الوطنية لليونسكو، الذي استضافته مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، عشية انعقاد الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2025.

ترأس الوفد المصري الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات، وأمين عام اللجنة الوطنية المصرية، بمشاركة الدكتورة هالة عبد الجواد، مساعد الأمين العام للجنة لشؤون اليونسكو.

افتتح الاجتماع كل من Xing Qu، نائب المدير العام لمنظمة اليونسكو ومساعد المدير العام لأولوية أفريقيا والعلاقات الخارجية، Gayane Umerova، الأمين العام للجنة الوطنية الأوزبكية لليونسكو، بمشاركة واسعة من ممثلي اللجان الوطنية من مختلف أنحاء العالم.

ناقش الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تمكين الشباب والتعليم من أجل التنمية المستدامة، والثقافة والتراث في عصر التحول الرقمي، والتخطيط الاستراتيجي والشراكات بين اللجان الوطنية، إضافة إلى تعزيز الابتكار والتحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة.

وخلال جلسة تمكين الشباب، تم استعراض نتائج مؤتمر اليونسكو للشباب حول التغيرات المناخية، والذي شاركت فيه مصر بترشيح الطالب محمد نجيب من جامعة المنيا، الذي اختارته المنظمة ضمن القيادات الشابة المشاركة في المؤتمر العام.

وفي كلمتها خلال الجلسة الختامية، أعربت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة عن شكرها للحكومة الأوزبكية على التنظيم المتميز وحفاوة الاستقبال، مؤكدة احتفاءها بإعلان الأمم المتحدة عقد العلوم من أجل التنمية المستدامة الذي تتبناه اليونسكو.

ودعت اللجنة المصرية اللجان الأخرى إلى الاطلاع على تجربة بنك المعرفة المصري كنموذج رائد لإتاحة المعرفة، وأشارت إلى جهود مصر في تطوير التعليم الفني والتقني من خلال المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية، وكذلك تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالتعاون مع اليونسكو وعدد من الدول الأوروبية، والتي تُعد خطوة نحو اعتمادها كمركز من الفئة الثانية خلال عامين، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث، مع تأكيد موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة.

كما أعلنت اللجنة عن اعتماد نادي اليونسكو للتنمية المستدامة بجامعة القاهرة كالنادي رقم (21) ضمن نوادي اليونسكو المصرية، ليكون منصة طلابية مبتكرة لتطوير حلول مستدامة تتسق مع عقد العلوم للتنمية المستدامة، إلى جانب جهود اللجنة بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للماب لتسجيل أول جيو بارك مصري على المستوى الوطني تمهيدًا لإدراجه ضمن قائمة اليونسكو العالمية.

واختتمت اللجنة الوطنية المصرية كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية لليونسكو بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز التنمية المستدامة عالميًا.



