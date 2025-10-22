تعرف على ترتيب جامعة القاهرة في تصنيف المجلات العلمية "آرسيف 2025"

أظهر تقرير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "آرسيف 2025" استمرار تميز جامعة القاهرة وريادتها في مجال النشر العلمي باللغة العربية، حيث حافظت الجامعة على موقعها المتقدم عربيًا من خلال تفوق مجلاتها العلمية والبحثية في مختلف التخصصات. ويعكس ذلك نجاح الجامعة في تنفيذ استراتيجيات فعالة لدعم البحث العلمي وتعزيز جودة النشر الأكاديمي.

مصر تتصدر عربيًا في التصنيف

وأوضح التقرير أن فرق "آرسيف" حللت نحو 5,500 مجلة علمية وبحثية صادرة باللغة العربية، تنتمي إلى 1,500 هيئة علمية في 20 دولة عربية و8 دول أجنبية، ونجحت 1,272 مجلة في استيفاء 32 معيارًا دوليًا معتمدًا تماثل معايير التأثير العالمية.

واحتلت مصر المركز الأول عربيًا في نتائج معامل التأثير العام، تلتها المملكة العربية السعودية.

وفيما جاءت الجزائر في صدارة الدول من حيث عدد المجلات (426 مجلة)، حلّت مصر ثانية بـ(364 مجلة)، تلتها العراق (122 مجلة)، ثم السعودية (75 مجلة)، والأردن (45 مجلة).

في العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، حافظت مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – على المرتبة الأولى عربيًا، تأكيدًا لريادتها ومساهماتها البحثية المؤثرة في قضايا الاقتصاد والتنمية والإدارة العامة.

وفي العلوم السياسية، واصلت المجلة نفسها تصدرها للمشهد الأكاديمي العربي محتفظة بالمركز الأول عربيًا لما تتميز به من عمق تحليلي ورصانة فكرية.

أما في علم المكتبات والمعلومات، فقد حققت المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات – جامعة القاهرة إنجازًا لافتًا بحصولها على المرتبة الأولى عربيًا، بفضل جودة أبحاثها واعتمادها منهجيات حديثة تواكب التحول الرقمي في إدارة المعرفة.

حضور قوي في التخصصات التربوية والإنسانية

سجّلت مجلات الجامعة حضورًا مميزًا في العلوم التربوية والإنسانية؛ إذ جاءت مجلة العلوم التربوية ومجلة كلية الآثار ضمن الفئة الأولى (Q1)، بينما صُنّفت مجلة الدراسات الإفريقية ومجلة الطفولة ضمن الفئة الثالثة (Q3)، بما يعكس تنوع الإنتاج العلمي في مجالات الفكر والتراث والدراسات الإفريقية.

وفي العلوم الاجتماعية والإعلامية، جاءت المجلة المصرية لبحوث الإعلام في المرتبة الثانية عربيًا (Q1)، تلتها المجلة المصرية لبحوث الرأي العام في المرتبة الثالثة (Q1)، بينما احتلت المجلة العلمية لبحوث الصحافة المرتبة الخامسة (Q2)، والمجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان في الفئة الثانية (Q2).

كما حصدت المجلة المصرية للسكان وتنظيم الأسرة تصنيف (Q1)، ومجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث الإعلام وتكنولوجيا المعلومات المرتبة السابعة (Q3)، فيما صُنّفت المجلة الأكاديمية للبحوث التجارية المعاصرة ضمن الفئة الرابعة (Q4) من بين 192 مجلة عربية.

عبد الصادق: نعمل على ترسيخ ثقافة النشر العلمي الراقي

قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إن النتائج المتميزة التي حققتها الجامعة في تقرير "آرسيف 2025" تؤكد التزامها الدائم بالتميز البحثي وتطبيق أعلى معايير النشر الأكاديمي الدولي، موضحًا أن هذا النجاح ثمرة جهود الباحثين وهيئات تحرير المجلات والدعم المؤسسي المستمر من إدارة الجامعة.

وأضاف أن الجامعة ستواصل دعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين لتطوير قدراتهم في النشر العلمي، بما ينسجم مع استراتيجية الجامعة نحو الريادة الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالنتائج المتقدمة التي حققتها المجلات العلمية لجامعة القاهرة، مؤكدًا أن الالتزام بمعايير النشر الدولي رسّخ مكانة الجامعة كأحد أبرز الصروح الأكاديمية في المنطقة.

يُذكر أن معامل التأثير "آرسيف" يخضع لإشراف مجلس تنسيقي يضم ممثلين عن مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إضافة إلى قاعدة بيانات "معرفة"، ولجنة علمية من خبراء وأكاديميين من عدة دول عربية وبريطانيا، لضمان النزاهة والشفافية في عمليات التقييم العلمي.

اقرأ أيضاً:

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصفوف الابتدائية بالقاهرة

ورشة عمل تتضمن عروضًا تعليمية جذابة لأشكال الجراثيم والتعريف بالبكتيريا النافعة للأطفال

وفاة معلم داخل الفصل أثناء الشرح.. ونقابة المعلمين تتحرك لدعم أسرته