أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن تحقيق برنامج ماجستير إدارة الأعمال الدولية CEMS MIM الذي تقدمه كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال التابعة للجامعة إنجازاً أكاديمياً استثنائياً هذا العام، حيث تقدم البرنامج ستة مراكز ليحتل المرتبة الرابعة عالميًا في تصنيفات QS المرموقة لبرامج ماجستير إدارة الأعمال لعام 2026، بدرجة تقييم إجمالية تصل إلى 92.7 من 100.

تتخطى أهمية هذا الإنجاز مجرد تحقيق مركزاً متقدماً فقط بل تعكس القوة المشتركة لتحالف CEMS والفرص الأكاديمية والمهنية الفريدة التي يوفرها حيث يمثل البرنامج فرصة لطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، للانضمام لأحد أرقى البرامج العالمية أثناء دراستهم في القاهرة مع التفاعل مع شبكة دولية رائدة.

حصل البرنامج على المرتبة الأولى عالمياً من حيث القيمة مقابل التكلفة، بدرجة كاملة تبلغ 100 بالمقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى 61.3، كما احتل المرتبة التاسعة عالميًا بدرجة 89.5 من حيث قابلية التوظيف، بما يمثل ضعف المتوسط العالمي. تؤكد هذه النتائج على التميز الأكاديمي الاستثنائي للبرنامج، وتوفيره نتائج مهنية قوية للخريجين.

كذلك حقق برنامج ماجستير الإدارة الدولية تفوقاً على المعدلات العالمية في جميع مؤشرات QS الخمسة. ففي مؤشر الريادة الفكرية حقق البرنامج 89.1 مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 48.9، وفي نتائج الخريجين سجل 87 مقارنة بـ 48.4، أما في مؤشر التنوع فبلغ 85.1 مقابل 64 عالميًا.

كما حصل البرنامج على الدرجة الكاملة (100) في مؤشرات أثر البحث العلمي والقيمة المالية مقابل العائد ونسبة الطلاب الدوليين والتوازن بين الجنسين، إلى جانب تحقيق درجات شبه كاملة تصل إلى 99.9 في العائد على الاستثمار ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين.

جدير بالذكر أن برنامج ماجستير الإدارة الدولية هو برنامج ماجستير مشترك يقدمه تحالف "جلوبال ألاينس " العالمي الذي يضم كليات إدارة الأعمال الرائدة وشركات متعددة الجنسيات ومنظمات غير حكومية، ليقدموا معًا أحد أعلى البرامج تصنيفًا في العالم في مجال الإدارة. وتُعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعة الوحيدة في مصر ومن بين قلة قليلة في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمة إلى هذا التحالف العالمي المرموق.

وقال شريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال ونائب رئيس تحالف CEMS إن هذا الانجاز لا يعكس قوة تحالف CEMS فحسب، ولكنه دليل أيضًا على الرؤية التي تتمسك بها كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضاف كامل: "يتلقى طلابنا تعليمًا دوليًا تنافسيًا، يواكب التطورات العالمية ويرتبط في الوقت ذاته بالواقع المحلي، يُعدّ حصولنا على المركز الرابع عالميًا شهادةً على تفاني أعضاء هيئة التدريس لدينا، وطموح طلابنا، وقوة الشراكات العابرة للحدود والثقافات ويضع هذا التصنيف مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة على الخريطة العالمية لتعليم إدارة الأعمال، ويبرهن على أن التميز لا يعرف حدودًا عندما يُحركه الهدف والتعاون.

أعربت نيكول دي فونتين، المديرة التنفيذية لـتحالف CEMS، عن فخرها بهذا الإنجاز، مشيرةً إلى أن التصنيفات تعكس قوة التحالف.

وقالت: "نفخر باستمرار تقدم برنامج CEMS لماجستير إدارة الأعمال الدولية في تصنيفات QS. يعكس هذا التقدير قوة شبكتنا الفريدة من كليات إدارة الأعمال وشركائنا من قطاع الشركات ونقدم معًا للطلاب قيمة لا مثيل لها مقابل المال وفرص عمل متميزة حيث يستفيد طلاب CEMS من منهج دراسي مشترك يمزج بين التميز الأكاديمي والخبرة العملية من خلال مشاريع استشارية وتدريب عملي، يتيح لهم ذلك عرض مواهبهم أمام الشركات متعددة الجنسيات الرائدة، وهو ما ينعكس في تصنيفنا القوي لقابلية التشغيل.

تُعد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أحد أفضل كليات إدارة الأعمال في أفريقيا والشرق الأوسط. حصلت الكلية على الاعتماد الثلاثي (AACSB، AMBA، وEQUIS)، وهو امتياز لا تحصل عليه سوى أقل من 1% من كليات إدارة الأعمال حول العالم. تقدم الكلية مجموعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا وبرامج التعليم التنفيذي التي تجمع بين أفضل الممارسات العالمية والتأثير الإقليمي.

