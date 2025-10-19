6 توصيات بختام جلسة "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني" بجامعة القاهرة



شهدت قاعة 78 بكلية الآداب جامعة القاهرة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي، جلسة علمية بعنوان "التآزر بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني"، بمشاركة نخبة من خبراء الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتشريعات التقنية، لمناقشة سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومات الحماية الرقمية ومواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.



ووفق بيان، شارك في الجلسة كل من الدكتور محمد حجازي، خبير السياسات العامة والتشريعات والشؤون التنظيمية، والدكتور عادل عبد المنعم، خبير الأمن السيبراني مع (ITU-ARCC) وخبير الجريمة السيبرانية والأدلة الرقمية مع مكتب (UNODC)، والمهندس محمود توفيق، خبير الأمن السيبراني والتحول الرقمي، والمهندس إبراهيم مصطفى، وأدار الجلسة المهندس محمد الفاتح، مؤسس شركة ZINAD وقائد فصل OWASP القاهرة.



وتناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في دعم الدفاع السيبراني من خلال الكشف المبكر عن التهديدات وتحليل السلوك والتصنيف الذكي للهجمات، إلى جانب استعراض تطبيقات عملية تشمل تحليلات السلوك، وحماية الطرفيات، وأتمتة غرف العمليات الأمنية.



كما ناقش الخبراء المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل هجمات الخصومة، وانجراف النماذج، وخصوصية البيانات والامتثال التنظيمي، مؤكدين أهمية تطوير الأدوات والمهارات البشرية القادرة على تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي بأمان في مراكز العمليات.



واختتمت الجلسة بتقديم خارطة طريق لترتيب أولويات الحالات عالية الأثر ودمج الإشراف البشري، ووضع مقاييس أداء دقيقة لقياس السرعة والدقة وتقليل المخاطر، بما يضمن بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا واستدامة.



وجاءت أبرز توصيات الجلسة على النحو التالي:



دمج الذكاء الاصطناعي في برامج الأمن السيبراني بطريقة آمنة ومنهجية.



تعزيز سرعة وكفاءة اكتشاف التهديدات باستخدام تقنيات التعلم الآلي.



تطوير أدوات فعالة لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي عمليًا في حماية البيانات.



التركيز على تحليل السلوك لتحسين رصد الأنشطة المشبوهة وتقليل المخاطر.



مراعاة الخصوصية والالتزام بالمعايير والقوانين خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.



مواجهة تحديات مثل "انحراف النماذج" و"الهجمات المعادية" عبر رقابة بشرية مستدامة.



اقرأ أيضاً:



التعليم تحسم الجدل حول تطبيق قانون مدّ خدمة المعلمين المحالين للمعاش.. ما الضوابط؟



هل يكون الذكاء الاصطناعي بديلًا للأستاذ الجامعي؟.. وزير التعليم العالي يُجيب



نتيجة القبول وموعد الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم رياض أطفال بالأزهر





