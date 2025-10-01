إعلان

الأحد المقبل.. معرض صنع في مصر بجامعة عين شمس

كتب- عمر صبري:

02:35 م 01/10/2025

جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس "معرض صنع في مصر " برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة و رئاسة الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالحرم الرئيسى "أ" بجوار مركز الشبكات فى الفترة من ٥ إلى ٢١ من أكتوبر الجارى.

ويضم المعرض عدد من الشركات المصرية وذلك لخلق أسواق جديدة أكثر انتشاراً بين فئات الشباب للمنتج المصري الذي لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

جامعة عين شمس معرض صنع في مصر

