طبيبة توجه نصيحة مهمة للأمهات بشأن حساسية الألبان لدى الأطفال

كتب - عمر صبري:

قالت الدكتورة نهال عبد الحميد صادق، قسم طب الأطفال، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، إن حساسية الألبان تظهر لدى بعض الأطفال الرضع مصحوبة بأعراض تتشابه مع اضطرابات الجهاز الهضمى مثل المغص، الارتجاع، الإسهال أو الإمساك أحيانا وربما يكون مصحوبا بدم فى البراز أو مخاط - كذلك اكزيما بالجلد وأحيانا أعراض بالجهاز التنفسى مثل سيلان الأنف وضيق النفس.

وأضافت صادق، خلال نشرة بحثية صادرة عن المركز القومي للبحوث، أنه يعتمد التشخيص بصفة أساسية على اختفاء الأعراض بمنع منتجات الألبان واللبن الصناعى لفترة يحددها الطبيب ثم عودتها من جديد عند دخول اللبن الصناعى من جديد -لذلك قد يحتاج الطفل إلى ألبان علاجية.

وتابعت: أما في حال ظهور الأعراض مع الرضاعة الطبيعية فننصح الأم بالاستمرار فى الرضاعة الطبيعية ومنع منتجات لبن الأبقار من طعام الأم، وتحصل الأم على الكالسيوم وفيتامين د طوال فترة المنع.

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