التعليم العالي: خصم 50% على مصروفات الطلاب الوافدين بمصر في هذه الحالة

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها وفرت منحا تحفيزية للطلاب الوافدين خريجي الجامعات المصرية للدراسات العليا، تشمل تخفيض 50% للطلاب الوافدين الأوائل في دفعتهم، وتخفيض 25% للطلاب الوافدين خريجي الجامعات المصرية الراغبين في استكمال دراستهم بمرحلة الدراسات العليا بإحدى الجامعات المصرية.

وحددت وزارة التعليم العالي شروط التقديم للطلاب الوافدين للحصول على تخفيضات 50% و25%:

1. الحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية.

2. التقدم عبر منصة "ادرس في مصر" على نفقته الخاصة.

3. تقديم طلب للإدارة المركزية للحصول على المنحة، مع إرفاق شهادة التخرج الخاصة بك.

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