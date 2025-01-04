طب قصر العيني تحصل على شهادتي الآيزو في إدارة البيئة والصحة المهنية

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية طب قصر العيني لأول مرة في تاريخها، على شهادتين للآيزو، الأولى في إدارة البيئة ISO 14001/2015، والثانية في مجال السلامة والصحة المهنية ISO 45001/2018، بجانب حصولها على تجديد شهادتي آيزو وهما: ISO 9001/2015 الخاصة بإدارة الجودة، وISO 21001/2018 لتطوير العملية التعليمية، بعد استيفاء المعايير اللازمة بما يؤكد ريادة الكلية ومستشفياتها في مجال التعليم الطبي في مصر، وبما يتسق مع رؤية الجامعة واستراتيجيتها في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان السبت، أن شهادتي الآيزو في مجالي إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية تم منحهما من قبل شركة QME التي تُعد واحدة من أبرز الجهات المانحة دوليًا في هذا المجال، مشيرًا إلى أن حصول كلية طب قصر العيني على هاتين الشهادتين وتجديد شهادتي إدارة الجودة وتطوير العملية التعليمية، يؤكد حرص الكلية بقياداتها وأساتذتها على جودة عملياتها، والمتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة في كل الخدمات الإدارية والأكاديمية ويؤكد مكانتها التنافسية المتميزة على المستوى الدولي في المجال الطبي، وبالتالي يساهم في رفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص إدارة الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع الكليات والإدارات والمراكز التابعة لها، والعمل على التطوير والتحسين المستمر لرفع مستوى الأداء، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بكل المعايير ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن على المستوى الدولي أيضًا، وأن كليات الجامعة لا تطمح للحصول على الاعتماد فقط، بل تهتم أيضًا باكتساب الخبرات التي تمكنها من تطوير ذاتها، والحصول على الاعتماد الدولي.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، إلى أن حصول كلية طب قصر العيني لأول مرة على شهادتي ISO 14001/2015 وISO 45001/2018 يعكس التزام الكلية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيئة والصحة المهنية، وتؤكد حرص الكلية على أن تكون مكانًا آمنًا وصحيًا لجميع العاملين والطلاب، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على تقديم خدمات طبية وتعليمية ذات جودة متميزة.

وأكد أن دعم إدارة الجامعة المستمر جعل كلية الطب قادرة على الاحتفاظ بموقع الصدارة، وساهم في استمرارية تحقيق كل متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية، ويضمن حصول الطلاب على تعليم طبي متميز يواكب أحدث التطورات في هذا المجال.

وقال الدكتور عمر عزام، وكيل كلية الطب لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، إن حصول كلية طب قصر العيني على هاتين الشهادتين هو خطوة مهمة في تعزيز الالتزام تجاه البيئة والصحة المهنية وتعكس الجهود المستمرة في تحقيق التوازن بين تقديم تعليم طبي على أعلى مستوى وبين الحفاظ على بيئة آمنة وصحية للطلاب والعاملين.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد أو تجديد الاعتماد القومي للجودة، وتحسين جودة الأداء الإداري، وخلق بيئة إدارية إيجابية تسهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

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