جامعة القاهرة: 1371 مستفيدًا من الخدمات الطبية والتوعوية والبيطرية بقافلة بهرمس

كتب- عمر صبري:

استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة إلى قرية بهرمس بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحافظة الجيزة، ومؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبنك الكساء المصري.

وأشار التقرير، إلى أن القافلة التنموية الشاملة ضمت كوادر متميزة ومتنوعة في التخصصات المختلفة في الرمد، والباطنة، والأنف والاذن والحنجرة، والأطفال، والجلدية، والمسالك البولية، كما ضمت القافلة عناصر مدربة ومجهزة من فرق التمريض والأسنان والعلاج الطبيعي والصيادلة، كما اصطحبت العيادة المتنقلة لطب الأسنان لتعظيم الاستفادة من موارد الجامعة لخدمة المواطنين بالقرية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص الجامعة على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية (بداية) بتقديم خدمات متنوعة لتحسين جودة حياة المواطنين، مستهدفة كل الفئات العمرية، مشيرًا إلى مواصلة الجامعة جهودها للمشاركة الفعالة، ودعم المبادرات الرئاسية، والمساهمة في دعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال تقديم خدمات صحية ومجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن 1371مواطنًا استفادوا من الخدمات الطبية والتوعوية والبيطرية وورش العمل التي نفذتها القافلة -الكشف والعلاج مجانًا-، كما أن الحالات الحرجة يتم تحويلها لاستكمال علاجها بمستشفيات الجامعة بالمجان.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة أطلقت خلال الفترة الأخيرة عدة قوافل تنموية شاملة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، وخففت العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة تجاه المجتمع المحيط.

وأكدت أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط، بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

وأكد التقرير، أن القافلة قدمت الخدمات الطبية لنحو 780 شخصًا، كما قدمت خدمات توعوية لحوالي 600 شخص من مواطني القرية، كما استفاد حوالي 35 مزارعًا من الخدمات البيطرية التي قدمتها القافلة من خلال توقيع الكشف الطبي وتشخيص 750 حالة من الدواب، والدواجن، والأبقار، والأغنام، والماعز، وتم صرف الأدوية لها بالمجان، وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة حسب طبيعة كل حالة.

ورصد التقرير، تنفيذ القافلة مجموعة من ورش العمل والأنشطة الموجهة للأطفال واستفاد منها ما يقرب من 250 طفلًا، إلى جانب استفادة 200 شخص من مواطني القرية من الخدمات التوعوية التي قدمتها كليات التمريض وطب الأسنان إلى جانب الخدمات الطبية المقدمة، واستفادة 350 شخصًا من الخدمات التوعوية التي قدمها "صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي" بالجامعة من خلال البرامج الخاصة بالتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطي والتدخين.

جدير بالذكر، أن القافلة التنموية الشاملة لقرية "بهرمس" بمنشأة القناطر قد ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، والعلوم، والآثار، والدراسات العليا للتربية، والدراسات الإفريقية العليا، والتربية للطفولة المبكرة، ومركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، ومركز خدمات ذوي الإعاقة، والإدارة المركزية للشئون الطبية.

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