تنسيق نصف العام.. كل ما تريد معرفته عن دبلومة الملابس الجاهزة ورابط التقديم

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عن دبلومة الملابس الجاهزة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وهى دبلومة مهنية مقدمة للمتخصصين وغير المتخصصين في مجال الملابس الجاهزة، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة لمن يرغب في تغيير مسار عمله، كما تدعم ريادة الأعمال والعمل الحر.

وتبلغ مدة الدبلومة المهنية 30 ساعة معتمدة مقسمة على فصلين دراسيين، بواقع 15 ساعة معتمدة للفصل الدراسى الواحد.

ويشترط لقيد الدارس أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس/ ليسانس أو ما يعادلها من الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة.

ويستمر التقديم حتى ٢٠ فبراير 2025 اضغط هنا.

ويهدف برنامج الدبلومة المهنية الملابس الجاهزة إلى إعداد مصممين باحثين ذو خبرة تقنية بمهارات عالية في مجال تخصص الملابس الجاهزة، والعمل على خلق بيئة عمل علمية وتطبيقية مناسبة لطبيعة الدراسة تتسم بالتجديد المستمر لتماثل بيئة سوق العمل.

وفي نهاية الدبلومة وبعد اجتياز المدة المحددة 30 ساعة معتمدة يحصل المتقدم على شهادة معتمدة.

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