6 خدمات يقدمها الذكاء الاصطناعي للزراعة

كتب- عمر صبري:



أوضح الدكتور تامر منصور، أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد الزراعي بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية، كيفية استفادة القطاع الزراعي من الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وكفاءة الموارد، مع تقليل التأثيرات البيئية السلبية،



وقال "منصور"، إن أبرز هذه الخدمات تأتي على النحو التالي:

الزراعة الدقيقة: يعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات المستخلصة من أجهزة الاستشعار والطائرات المسيرة لتحديد احتياجات المحاصيل من المياه، الأسمدة، والمبيدات، مما يساهم في تقليل الهدر وزيادة الإنتاجية.

إدارة الري الذكي: تستخدم أنظمة الري الذكي الذكاء الاصطناعي لتحديد الكميات الدقيقة للمياه اللازمة لكل منطقة زراعية، بناءً على نوع المحصول وحالة الطقس، مما يساعد في ترشيد استهلاك المياه.

مراقبة النباتات: تقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام الطائرات بدون طيار والكاميرات عالية الدقة لمراقبة صحة المحاصيل، واكتشاف الأمراض والآفات في وقت مبكر مما يسمح بالاستجابة السريعة.

التنبؤ بالطقس: النماذج الذكية توفر توقعات دقيقة للطقس، مما يساعد المزارعين في اتخاذ قرارات استراتيجية حول مواعيد الزراعة والحصاد، وبالتالي تقليل المخاطر وتحقيق محاصيل أفضل.

تحليل التربة: تطبيقات متقدمة لتحليل خصوبة التربة واحتياجاتها من العناصر الغذائية، مما يساعد في تحسين جودة المحاصيل وزيادة العوائد.

الحصاد الآلي الذكي: روبوتات مزودة بالذكاء الاصطناعي تقوم بعملية الحصاد بكفاءة عالية، مما يقلل من الحاجة إلى العمالة اليدوية ويزيد من سرعة الإنتاج.

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