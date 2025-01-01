8 نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد.. أغلبها لا يُكلفك شيئًا

كتب - عمر صبري:

حدد مستشفى عين شمس التخصصي التابعة لكلية الطب جامعة عين شمس طرق الوقاية من نزلات البرد، حيث يمكن الوقاية من التعرض لنزلات البرد في ظل التقلبات الجوية عن طريق الالتزام ببعض الإرشادات.

وتشمل تلك النصائح:

* غسل اليدين: وسيلة دفاعية فعالة ضد الإصابة بمختلف أنواع العدوى، لأن غسل اليدين بالماء الجاري والصابون لمدة 20 ثانية يلعب دورًا كبيرًا في القضاء على الكائنات الدقيقة العالقة بسطح الجلد، بما في ذلك الفيروس المسبب لنزلات البرد.

وهناك أوقات محددة يزداد فيها الحاجة لغسل اليدين، وهي:

بعد العطس أو السعال.

فور العودة إلى المنزل.

قبل تناول الطعام.

عقب مصافحة الآخرين.

وإذا لم يكن متوفرًا الماء والصابون، يمكن تطهير اليدين بالمعقم، بشرط أن يحتوي على الكحول الإيثيلي بنسبة 70% على الأقل.

* احتساء المشروبات الدافئة: ينصح الأطباء بتناول المشروبات العشبية الدافئة عند انخفاض درجة حرارة الطقس، لأنها تساعد بشكل كبير على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات، مما يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

* تناول الفواكه والخضراوات: تعتبر الفواكه والخضراوات من الأطعمة التي تحد من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويرجع السبب إلى احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في مكافحة الشوارد الحرة، التي تهدد الجسم بخطر العدوى والالتهاب. بالتالي، ينبغي الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه في الثلاث وجبات الرئيسية خلال فصل الشتاء.

* تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين سي بالنظام الغذائي: تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والليمون والجوافة والرمان، على تقوية مناعة الجسم، ومن ثم تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء.

* ممارسة التمارين الرياضية: المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية في فصل الشتاء من شأنه أن يساهم في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، لأن النشاط البدني يحسن تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ولا سيما الأعضاء الحيوية المكونة للمنظومة المناعية، مثل الجلد والطحال.

* تجنب التعرض لتيار الهواء: من الأفضل البقاء في المنزل أثناء حدوث التقلبات الجوية، لأن التعرض لتيار الهواء البارد دون اتخاذ سبل الحماية المناسبة قد يؤدي للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء.

* ارتداء الملابس المناسبة: اختيار الملابس المناسبة لطبيعة الطقس إحدى الوسائل التي تحمي من الإصابة بنزلات البرد، حيث تتسبب الملابس الخفيفة في التعرض للهواء والبلل من الأمطار، في حين أن الأنواع الثقيلة تؤدي لتعرق الجسم. وعليه، لا بد من الاطلاع على النشرة الجوية قبل الخروج من المنزل للتعرف على حالة الطقس، ومن ثم ارتداء الملابس التي تتناسب معه.

* النوم الجيد: أشارت العديد من الدراسات إلى أن هناك علاقة ارتباطية بين النوم لعدد ساعات كافية ليلًا وزيادة مناعة الجسم. لذلك من الضروري حصول الجسم على قسط كافٍ من الراحة يوميًا في فصل الشتاء للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

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