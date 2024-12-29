أبرزها ارتداء الكمامة.. تشديدات خلال الامتحانات النهائية للفصل الأول في إعلام القاهرة

كتب- عمر صبري:

شهدت كلية إعلام القاهرة اليوم بداية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة.

وانتظم طلبة المستوى الأول في لجان الاختبارات سواء الموجودة داخل جامعة القاهرة بالجيزة أو تلك الموجودة بالفرع الدولي الجديد بأكتوبر، حيث تم تخصيص لجنة خاصة من الأساتذة والهيئة المعاونة للإشراف على أعمال الامتحانات بالفرع الدولي، والذي يضم طلبة المستوى الأول الشعبة الإنجليزية.

التزم جميع الطلبة بالتعليمات الصحية والأمنية والتي تشمل ارتداء الكمامة، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات أو الهواتف الذكية داخل قاعات الامتحانات.

وحرصت عميدة الكلية، ووكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب على تفقد سير الامتحانات في عدد من اللجان، والاطمئنان على أحوال الطلبة، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المحددة داخل القاعات.

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