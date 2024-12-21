36 ساعة دراسية أسبوعية.. كل ما تريد معرفته عن برنامج التمريض المكثف بجامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

كشفت الدكتورة فاطمة عابد، عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، تفاصيل الدراسة في برنامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، 140+12 ساعة امتياز، والبرنامج التخصصي برنامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة- البرنامج المكثف 122 ساعة + 18 ساعة تمهيدي + 12 ساعة معتمدة بما يعادل 36 ساعة فعلية أسبوعية.

شروط الإلتحاق بالبرنامج يشترط في قبول الطلاب إناثا أو ذكورا استيفاء الشروط التالية:

- التقدم للالتحاق بالكلية عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات.

- ان يكون الطالب متفرغا للدراسة.

- يتم قبول الطلبة المحولين من كليات اخرى و التى تنطبق عليهم لائحة جامعة القاهرة فى اجراءات التحويل على ان لا يكون الطالب قد فصل لأسباب تأديبية فى الكلية المنقول منها. يشترط في قبول الطلاب إناثا أو ذكورا استيفاء الشروط التالية:

1. أن يكون من حملة الشهادة الثانوية العامة – شعبة علوم وحاصل علي البكالوريوس / الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن D مسبوقاً بشهادة الثانوية العامة علمي ( علوم / رياضة ) او ما يعادلها من شهادات ( داخل أو خارج جمهورية مصر العربية ) طبقاً لما تقره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى .

2. أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي اللغة الانجليزية.

3. إجتياز إختبارات القبول التي تقرها الكلية

4. اجتياز جميع المقررات التأهيلية لمدة فصل دراسي واحد ( تمهيدي ) وذلك للالتحاق بالبرنامج فى حالة عدم دراسته لها فى المرحلة الجامعية الأولى أو فى ثانوية عامة علمي رياضة .

5. يقبل الطلاب الوافدين من الدول المختلفة فى البرنامج بنفس الشروط السابقة وايضاً شروط قبول الوافدين التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة - طلاب الثانوية العامة علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات.

- أن تكون اللغة الإنجليزية هي إحدى اللغات التي تمت دراستها.

- اجتياز الكشف الطبى. - لا ينطبق

بالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية والعربية طلاب الثانوية العامة علمي علوم او ما يعادلها من الشهادات.

- أن تكون اللغة الإنجليزية هي إحدى اللغات التي تمت دراستها.

- اجتياز الكشف الطبى.

- الطلاب الوافدين بنفس الشروط العامة لقبول نظرائهم المصريين ووفق القواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات - لا ينطبق

فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل - يتم عن طريق التكليف الحكومي من وزارة الصحة مباشرة ولجميع الطلاب.

- يتم التواصل من خلال مكتب الخريجين بين الطلاب الجدد والقدامى لتبادل الخبرات.

يتم التواصل من خلال مكتب الخريجين بين الطلاب الجدد والقدامى لتبادل الخبرات.

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