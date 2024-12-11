جامعة مصر للمعلوماتية تفوز بثلاث جوائز 2024 من أكبر منظمة تقنية بالعالم

كتب- عمر صبري:

أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE أكبر منظمة للتقنية الحديثة في العالم، فوز جامعة مصر للمعلوماتية بثلاثة جوائز لعام 2024.

وحصل الدكتور محمد اسماعيل، أستاذ الفيزياء والرياضيات الهندسية بكلية هندسة جامعة مصر للمعلوماتية علي جائزة أفضل مستشار فرع طلابي ومستشار فصول فرعية.

وحصلت جامعة مصر للمعلوماتية على جائزة الفرع الطلابي الإقليمي المثالي، كما حصلت الجامعة لتنظيمها مؤتمر طلاب وشباب شمال إفريقيا (NASYP)، على جائزة Darrel Chong للنشاط الطلابي، والجوائز الثلاث جاءت في منافسة على مستوى المنطقة الثامنة لجمعية IEEE، التي تضم 59 دولة تنتشر في شمال آسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا.

وأعربت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية عن سعادتها بالفوز بهذه الجوائز الثلاث التي تعد إحدى ثمار جهود طلاب وأساتذة الجامعة ومشاركتهم في العديد من المحافل العلمية لتبادل الخبرات والتعاون بين أعضاء الجامعة ونظرائهم من الأكاديميين والمتخصصون في علوم تكنولوجيا المعلومات والهندسة والحاسبات من كبرى جامعات العالم وفي الإقليم وافريقيا، فضلا عن اهتمام الجامعة بمواكبة أحدث البحوث والتطورات التي تهم المجتمعات الصناعية والتكنولوجية.

وأكدت أن جامعة مصر للمعلوماتية حريصة على ترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير الحلول الخاصة بالتحديات المستقبلية في القطاع التكنولوجي سواء لدى أعضاء هيئة التدريس بها والأهم لدى طلابها، وذلك تماشيًا مع أهداف وتوجهات الجمهورية الجديدة الرامية لتكوين جيل جديد من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من جانبه، أشار الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ الفيزياء والرياضيات الهندسية بجامعة مصر للمعلوماتية، إلى أن حصوله على جائزة أفضل مستشار طلابي هو دليل على ما تتمتع به جامعة مصر للمعلوماتية من إمكانيات وقدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وثقة المهتمين بهذا المجال بمصر والخارج.

وأكد أن الجائزة تعكس أيضا روح التعاون والتكاتف التي يتمتع بها فريق فرع IEEE EUI الطلابي بمصر، وما نبذله من جهود لمواكبة ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متلاحقة.

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