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امتحانات الفصل الدراسي الأول.. مجلس التعليم والطلاب جامعة عين شمس يصدر 17 قرارا

11:20 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

امتحانات الفصل الدراسي الأول ارشيفية

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كتب- عمر صبري:

ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الجلسة الرابعة لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025، بحضور وكلاء التعليم والطلاب بالكليات وأعضاء المجلس.

ناقش ضياء زين العابدين اتخاذ الإجراءات والاستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ كالتالي:

١- تناول خطط إعداد جداول الامتحانات وإعلانها إلكترونيًا وورقيًا بوقت كافٍ.

2- ضرورة الالتزام بمراعاة الامتحانات التكميلية واحتياجات الجامعة لطلاب الفرق النهائية.

3- إتاحة استخراج السجل الأكاديمي للطلاب وذلك لمراجعة الإفادات وبيان الدرجات التى ترد من الكليات لاعتماد الخارجية.

4- المراجعة الدقيقة لبيانات الطلاب قبل رفعها على نظام UMS.

5- ضمان جاهزية الكنترولات وانتظام أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

6- التنسيق بين الكليات المعنية فيما يخص الاختبارات الإلكترونية.

7- مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات.

8- مناقشة تيسير الإجراءات للطلاب من تسهيل استخراج السجل الأكاديمي.

9- التأكد من استيفاء طلاب الفرق النهائية لمتطلبات التخرج، بما في ذلك التربية العسكرية ومحو الأمية.

10- اتخاذ الإجراءات التنظيمية والصحية من صيانة دورية لمباني الامتحانات وأماكن المراقبة.

11- الإعلان عن تعليمات الامتحانات عبر المواقع الرسمية للكليات.

12- جاهزية المراكز الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى التنسيق مع منظومة الإسعاف المركزي لتوفير خدمات الطوارئ.

13- بمراجعة بيانات الخريجين ومسميات المنح لنظام الساعات المعتمدة والنظام الفصلى مراجعة نهائية على منظومة UMS تمهيداً لتطبيق منظومة الشهادات الثبوتية.

14- قيام إدارات الخريجين بالكليات بطباعة شهادات تقديرات مؤمنة لتوحيد مخرجات الجامعة.

15- التأكيد على توحيد تاريخ اعتماد نتائج طلاب الدفعة الواحدة من قبل مجلس الكلية ورئيس الجامعة دون تمييز بين الطلاب المصريين والوافدين، ووفقًا للقواعد القانونية والإجرائية المتبعة.

16- مناقشة مستجدات نظم التقييم وظروف امتحانات ذوي الإعاقة.

17- توصيات المجلس الأعلى للجامعات بشأن عدم الإعتماد على نظام أسئلة الاختيار من متعدد (Bubble Sheet) كوسيلة التقييم الوحيدة على مستوى المقررات التخصصية في الجامعات المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2024/2025.

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امتحانات الفصل الدراسي الأول مجلس التعليم جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين
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