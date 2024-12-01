رئيس جامعة عين شمس يوجه خريجي الأسنان: لستم خبراء تجميل

كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس احتفال كلية طب الأسنان بتخريج الدفعة ٢٣ من بكالوريوس طب وجراحة الاسنان، والدفعة الخامسة من برنامج طب الأسنان الإكلينيكي بنظام الساعات المعتمدة، بحضور الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، الدكتورة چيرالدين محمد عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، الدكتور كريم البطوطي عميد الكلية، الدكتورة داليا القرشي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة ريهام مجدي إمام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وبحسب بيان، قال رئيس جامعة عين شمس إن هذه الدفعة هي ٢٤ لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، مشيرا أن هذا الرقم قد يبدو صغيرا مقارنة بالعديد من مثيلاتها، ولكن هنا يأتي تميز كلية طب الأسنان فبالرغم من صغر عمرها عن مثيلاتها، إلا أنها خلال عمرها القصير قد تمكنت خلال هذه الفترة الوجيزة من إعداد خريج علي أعلى مستوى وقادر أن يكون عضو نافع في منظومة الرعاية الصحية في مصر؛ لافتا أن كلية طب الأسنان جامعة عين شمس تجربة جديرة بالدراسة.

ووجه حديثه للطلاب: هذه بداية مرحلة جديدة وليست النهاية فالمحك الحقيقي هو الفترة المقبلة التي تتطلب استمرار التعليم والتعلم بدون حد أقصى، فلابد من استمرار النهم العلمي، موضحا أن مهنة طب الأسنان هي رحلة طويلة ولكنها ممتعة، ناصحا الخريجين بعدم الانسياق وراء ما يثار علي مواقع التواصل الاجتماعي فأنتم أطباء أسنان ولستم خبراء تجميل فقط ولكن بما يناسب المريض ووفقا أسس وممارسات ومقاييس علمية.

من جهته، قال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان إنه هناك تعاون مستمر بين نقابة أطباء الأسنان وكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، موضحا أن وقت التعليم قد انتهى وبدأ وقت التعلم، مشيرا أن هناك ضلعين أساسيين لطبيب الأسنان، هما العلوم الطبية التي يجب أن تظلوا مواكبين لها عن طريق الدراسات العليا، فعلم طب الأسنان هو علم متطور جدا يحتاج إلى زيادة العلوم الطبية باستمرار أما الضلع الآخر هو تنمية المهارات المختلفة.

وأكد الدكتور كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان، أن كلية طب الأسنان عين شمس هي محراب العلم والخلق والانجاز فالكلية لها باع كبير من الإنجازات في وقت محدود نسبيا، مشيرا أن الكلية تحرص دائماً علي توفير مناخ جيد للتعليم والتعلم، طبقا لأحدث ومعايير عالمية، أدت إلى حصولها علي الاعتماد الدولي من منظمة AQAS الألمانية.

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