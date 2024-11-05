بتمويل 2 مليون جنيه.. تفاصيل بدء التقدم لمبادرة "قصري 2: ابتكر" بجامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الاحتفالية التي أُقيمت بكلية طب قصر العيني للإعلان عن نتائج المشروعات البحثية الممولة الفائزة بمبادرة "قصري"، والتي أطلقتها الكلية منذ عام، والإعلان عن مبادرة "قصري 2: ابتكر"، وذلك لتوفير الدعم للأقسام العلمية بالكلية في إطار تنافسي، وتدريب شباب الباحثين على العديد من الجوانب البحثية مثل البحث العلمي وكتابة المشروعات البحثية، والتخطيط لها وكيفية إعداد الموازنات الخاصة بها، وإعداد البحوث البينية، بالإضافة إلى توعيتهم بالمبادرات القومية في مجالات الصحة وكيفية المساهمة الفعالة بها.

حضر الاحتفالية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته، أن كلية طب قصر العيني لها رونقها في التعليم والتدريب والبحث العلمي وفي تقديم الخدمات العلاجية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مبادرات قصري للمشروعات البحثية الممولة وللابتكار التي أطلقتها كلية الطب تستهدف تشجيع التعاون بين الأقسام العلمية، وترتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مارس 2023.

كما أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى إطلاق الجامعة استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن أربعة محاور تتعلق بتطوير التعليم وإنتاج المعرفة، وتحفيز البحث العلمي والابتكار، ونشر الوعي المجتمعي، وتطوير القدرات الإدارية، داعيًا منتسبي طب قصر العيني للتفاعل مع الاستراتيجية لتحقيق أهدافها.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح اهتمام كلية طب قصر العيني بالبحث العلمي، باعتبار أن العقول الطبية داخل جامعة القاهرة تقدم الكثير من أجل إثراء البحث العلمي، وأن كلية الطب تستخدم أحدث النظم التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن كلية الطب تستهدف تقديم مشروعات بحثية ذات مردود إيجابي على الدولة المصرية، وسوف يزداد هذا الأمر بالتزامن مع إنشاء شركة "قصر العيني للبحث العلمي والابتكار" والتي تختص بتقديم الدعم الفني للباحثين في مجال الكتابة البحثية، لافتًا إلى أن مبادرة "قصري 2: ابتكر"، فتحت باب التقدم لها ابتداءً من 4 نوفمبر الجاري ولمدة شهرين، وستكون بتمويل 2 مليون جنيه، وسوف تواكب استراتيجية كلية الطب وجامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل كلية طب قصر العيني لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن كلية الطب تستهدف الارتقاء بالبحث العلمي مما يسهم في تقدم ترتيبها داخل التصنيفات الدولية، وأن المشروعات التي تقدمت في مبادرة "قصري" بلغت 55 مشروعًا بحثيًا، وفاز منها 6 مشروعات بحثية، من بينها 5 مشروعات ممولة من كلية الطب، وتم التحكيم بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بمشاركة العشرات من الخبراء من الجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مشيرًا إلى أن مبادرة "قصري 2: ابتكر" هي مبادرة تمويلية في إطار تنافسي لتحفيز الباحثين للتقدم بابتكاراتهم في المجالات الطبية في صورة مشروعات ذات مخرجات واضحة تشمل منتجًا جديدًا، وخدمة جديدة، وعملية جديدة.

جدير بالذكر أن كلية طب قصر العيني قد أطلقت مبادرة "قصري للأبحاث المشتركة" في نوفمبر 2023 لطرح نداء بحثي لشباب الخريجين داخل الكلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، ودعمه باستمرار، وتوجيهه للمساهمة في خطط التنمية بالدولة المصرية في جميع المجالات.