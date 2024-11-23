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رئيس جامعة عين شمس لـ"مصراوي": امتحانات الميد تيرم بنظام "البابل شيت".. وإعلان النتائج سريعًا

12:04 م السبت 23 نوفمبر 2024

الدكتور محمد ضياء زين العابدين

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كتب- عمر صبري:

قال الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، إن جميع الكليات انتهت من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميد تيرم"، عقب التنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون التعليم والطلاب ووكلاء شؤون التعليم والطلاب في الجامعة.

وأضاف زين العابدين، خلال تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أنه من المقرر أن تكون غالبية امتحانات الميد تيرم بنظام البابل شيت في الكليات، مشددًا على ضرورة أن تكون الأسئلة لقياس الفهم والتحصيل؛ لما درسه الطالب خلال مقرره الدراسي الجامعي.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن نتائج امتحانات البابل سيتم الإعلان عنها لسرعة تصحيح البابل شيت، مشيرًا إلى عقد الامتحانات الإلكترونية المركزية في مراكز الاختبارات الإلكترونية، والتي تتسع لعدد كبير من طلاب الكليات.

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محمد ضياء زين العابدين جامعة عين شمس البابل شيت
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