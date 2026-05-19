كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بجميع نوعياتها «الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي»، وذلك لضمان انتظام الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ داخل اللجان.

وأكدت الوزارة أن غرف العمليات ستتولى متابعة أعمال لجان السير ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، إلى جانب لجان الإدارة والنظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات، فضلاً عن استقبال شكاوى الطلاب وأولياء الأمور ووسائل الإعلام، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو الشكاوى المكتوبة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن تشكيل غرفة العمليات بكل إدارة تعليمية يضم مدير عام الإدارة التعليمية أو من ينوب عنه، ومدير إدارة التعليم الفني، ومسؤول الأمن، وعضوًا فنيًا للتطوير التكنولوجي، وعضوًا من الإحصاء، إلى جانب عامل خدمات وسائق.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن مهام غرف العمليات تشمل متابعة وصول الأسئلة إلى اللجان، ومتابعة إعادة كراسات الإجابة حتى وصولها إلى مقار لجان النظام والمراقبة، فضلًا عن متابعة انتظام العمل داخل اللجان وحل أي معوقات بشكل فوري.

كما قررت الوزارة صرف مكافآت مالية لأعضاء غرف العمليات المحلية، حيث يحصل كل عضو على مكافأة قدرها 2000 جنيه عن الدور الأول، و2000 جنيه عن الدور الثاني، بينما يحصل العامل والسائق على 1000 جنيه عن كل دور.

وأكدت الوزارة أن صرف المكافآت سيتم من ميزانية المديريات التعليمية دون تحميل الوزارة أي أعباء مالية إضافية، مشددة على تنفيذ القرار بجميع المديريات التعليمية خلال امتحانات الدورين الأول والثاني للعام الدراسي 2025/2026.