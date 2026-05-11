التعليم: تدريس الثقافة المالية لطلاب ثانية ثانوي كنشاط تعليمي وليس نجاح ورسوب

كتب : داليا الظنيني

08:40 م 11/05/2026

شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزير قدم اليوم رؤية متكاملة لفلسفة عمل الوزارة، شملت التعاون مع الجانب الياباني في تطوير العملية التعليمية.

وأوضح زلطة خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الوزارة تسعى للاستفادة من التجربة اليابانية في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته العملية والفكرية.

وأشار إلى أن مادة "نشاط الثقافة المالية" ستُدرس لطلاب الصف الثاني الثانوي كنشاط تعليمي وليس مادة نجاح ورسوب، عبر منصة يابانية متخصصة.

ولفت إلى أن "الطالب اللي يجتاز الاختبار الخاص بالمادة هيتفتح له محفظة استثمارية في البورصة بقيمة 500 جنيه، عشان يتعرف عمليًا على آليات التداول والاستثمار في الأسهم".

وأكد أن المادة تستهدف تغيير طريقة تفكير الطلاب تجاه التعاملات المالية والاقتصادية، من خلال تطبيق عملي يتيح لهم ممارسة أنشطة مرتبطة بالاستثمار.

وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على أن التجربة تساعد الطلاب على تحويل ما يدرسونه نظريًا إلى تطبيق عملي، بما يعزز مهارات التفكير الاقتصادي والتعامل مع التكنولوجيا المالية الحديثة.

