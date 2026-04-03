بعد تقليص أيام الدراسة.. " أولياء أمور مصر" يطالبون بإعادة النظر في خطط الترم الثاني

كتب : أحمد الجندي

06:26 م 03/04/2026 تعديل في 06:56 م

قالت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن تكرار الإجازات بسبب سوء الأحوال الجوية أدى إلى تقليص عدد أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني، ما أثار مخاوف أولياء الأمور بشأن تأثير ذلك على مستوى الطلاب الدراسي وزيادة الضغط النفسي عليهم.

وأكدت الحزاوي أن المناهج الدراسية كثيفة بالفعل، وأن قِصر الوقت المتاح داخل المدارس يضع المعلمين تحت ضغط لاستكمال شرح المواد، مما قد يؤثر على جودة الشرح واستيعاب الطلاب للمواد.

وأضافت أن من الضروري وضع حلول عاجلة لهذه الأزمة، بما يشمل إتاحة وقت كافٍ للمراجعة والتدريب استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشددة على أن الهدف ليس فقط إنهاء المنهج، بل ضمان فهم الطلاب واستيعابهم الحقيقي للمواد.

اقرأ أيضاً: تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

كما أكدت على الدور الحيوي لأولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال هذه الفترة، موضحة أهمية التحدث معهم بلغة مطمئنة لتخفيف القلق والتوتر الذي قد يؤثر سلبًا على التركيز والتحصيل الدراسي.

وشددت الحزاوي على أهمية تنظيم وقت الطلاب من خلال وضع جدول يومي يتضمن فترات للمذاكرة والراحة، إلى جانب التشجيع المستمر حتى على أبسط الإنجازات، باستخدام عبارات إيجابية تعزز ثقة الطلاب بأنفسهم وتدفعهم لبذل المزيد من الجهد.

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026