قالت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن تكرار الإجازات بسبب سوء الأحوال الجوية أدى إلى تقليص عدد أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني، ما أثار مخاوف أولياء الأمور بشأن تأثير ذلك على مستوى الطلاب الدراسي وزيادة الضغط النفسي عليهم.

وأكدت الحزاوي أن المناهج الدراسية كثيفة بالفعل، وأن قِصر الوقت المتاح داخل المدارس يضع المعلمين تحت ضغط لاستكمال شرح المواد، مما قد يؤثر على جودة الشرح واستيعاب الطلاب للمواد.

وأضافت أن من الضروري وضع حلول عاجلة لهذه الأزمة، بما يشمل إتاحة وقت كافٍ للمراجعة والتدريب استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشددة على أن الهدف ليس فقط إنهاء المنهج، بل ضمان فهم الطلاب واستيعابهم الحقيقي للمواد.

اقرأ أيضاً: تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

كما أكدت على الدور الحيوي لأولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال هذه الفترة، موضحة أهمية التحدث معهم بلغة مطمئنة لتخفيف القلق والتوتر الذي قد يؤثر سلبًا على التركيز والتحصيل الدراسي.

وشددت الحزاوي على أهمية تنظيم وقت الطلاب من خلال وضع جدول يومي يتضمن فترات للمذاكرة والراحة، إلى جانب التشجيع المستمر حتى على أبسط الإنجازات، باستخدام عبارات إيجابية تعزز ثقة الطلاب بأنفسهم وتدفعهم لبذل المزيد من الجهد.