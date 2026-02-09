إعلان

طلاب مصر للتكنولوجيا الحيوية يحققون مراكز متقدمة في مسابقة SOLE بالجامعة الأمريكية

كتب : أحمد الجندي

09:22 م 09/02/2026
حقق طلاب مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية (Misr Biotech School) إنجاز مشرف خلال مشاركتهم في مسابقة SOLE في مجال التكنولوجيا الحيوية (Biotechnology)، والتي استضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) على مدار يومين، وسط منافسة قوية ضمّت 13 جامعة، بواقع فريقين إلى ثلاثة فرق من كل جامعة مشاركة.

وبحسب بيان، أسفرت المشاركة عن تحقيق نتائج متميزة تعكس مستوى الطلاب العلمي والمهاري، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

-المركز الأول في مسار ريادة الأعمال، عن أفضل مشروع قابل للتطبيق، وحققه طلاب الصف الثالث التطبيقي.

-المركز الثاني في مسار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية (AI and Biotech)، للطالبة سارة عيسى، بالصف الثاني التطبيقي.

-المركز الثالث في مسار مهارات العرض والتقديم (Presentation Skills)، للطالبة ناردين نجيب، بالصف الثاني التطبيقي.

وهذا النجاح جاء ثمرة لجهود الطلاب المتميزين، والدعم المتكامل من إدارة المدرسة، ومعلميها، ومدربيها، إلى جانب الإشراف الإداري والأكاديمي للمؤسسة الحديثة للتنمية والتطوير (MDE)، وبالتعاون مع الشريك الصناعي MTBi/Bionostix.

